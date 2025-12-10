Имел невероятно светлое будущее: СМИ назвали имя британского десантника, погибшего в Украине

Минобороны Великобритании 9 декабря заявило, что 28-летний десантник погиб в "трагической аварии", наблюдая за испытанием украинскими войсками новой оборонительной способности. Военнослужащий был младшим капралом Джорджем Хули из парашютного полка.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC и Sky News.

Что известно о британском военном, который погиб в Украине?

Отдавая дань уважения десантнику в Палате общин 10 декабря, премьер-министр Великобритании Кир Стармер сказал, что его жизнь была полна мужества и решимости. Хули служил стране с честью и отличием по всему миру ради свободы и демократии, в частности в составе небольшого количества британского персонала в Украине.

Стармер заметил, что внес имя младшего капрала Хули в Палату общин, чтобы выразить благодарность и уважение, а также подтвердить, что его служба никогда не будет забыта.

Во время почтения памяти командир отметил, что младший капрал Хули имел "невероятно светлое" будущее. Он выразил убеждение, что Хули продолжал бы быть на передовой среди своих сверстников в течение следующих лет.

Командир роты 28-летнего погибшего добавил: "Если вы встречали Джорджа Хули, вы бы это запомнили. Его энергия и энтузиазм были просто необыкновенными". Он зажигал других, вдохновлял, давал мотивацию и жизнелюбие, которое напоминало всем, как жить целенаправленно и радостно.

Люди, которые знали Джорджа, говорят, что он был образцом профессионализма и прирожденным солдатом. Хули был характером команды, ее смехом, спокойным голосом ума. Солдатом, который делал тяжелые дни легкими, а хорошие – незабываемыми.

Десантник должен был получить повышение до капрала в январе, и ему было поручено выполнение обязанностей во время его командировки в Украину. Ранее его отправляли в Афганистан, Африку и Восточную Европу. Министр обороны Джон Гили выразил соболезнования семье и коллегам младшего капрала Хули и отметил, что он служил Британии с отличием.

Глава Минобороны США Пит Хегсет, который в среду приветствовал Гили в Вашингтоне для переговоров по вопросам обороны, также отдал дань уважения младшему капралу Хули, сказав, что это отражение жертвы и преданности, которые так много людей несут во всем мире.

Парашютно-десантный полк заявил, что оплакивает смерть 28-летнего военнослужащего, который вступил в ряды британской армии в ноябре 2015 года. Он присоединился к полку в июне 2016 года после завершения обучения в учебном центре пехоты Каттерик в Северном Йоркшире, говорится в заявлении полка в социальных сетях.

Заметим, что военный источник сообщил BBC, что в результате инцидента, вероятно, погибли двое украинских военнослужащих, а еще несколько получили ранения. По неподтвержденным сообщениям, система вооружения, которую испытывали, была вооруженным беспилотником-перехватчиком.

Что рассказали о смерти Джорджа Хули в британском Минобороны?