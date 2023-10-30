"Нет места, где бы ни звучал русский": туристка рассказала о русифицированных курортах Египта

Гражданка Польши Эмилия заявляет, что египетские курорты ориентированы на российских туристов. По ее словам, сами египтяне едва ли не всех людей славянской внешности принимают за граждан России.

Женщина рассказала, что столкнулась с таковым на курорте в Шарм-эш-Шейхе. Особенно его возмутили массовые таблички и инструкции на русском языке.

Смотрите также Танцы под "Калинку-малинку": в кафе в Кировоградской области гости прыгали под российскую музыку

Русифицированные египетские курорты

Эмилия рассказала, что русский язык встречает туристов со всего мира сразу в аэропорту – там отдыхающих встречают с табличками "RUSSIA GROUP", а в зале прилета в большинстве случаев звучит язык страны-агрессорки. Более того, женщина утверждает, что довольно часто ее вместе с подругой считали русскими, поскольку они славянской внешности. По словам женщины, курорты в Египте настолько русифицированы, что даже экскурсоводы говорят по-русски, а английский не понимают. Когда женщина была на отдыхе, сама столкнулась с таким случаем – гид плохо разговаривал на польском и английском, впрочем, очень хорошо говорил на русском языке.

Когда Эмилия вместе с подругой прибыла в гостиницу, на рецепции им дали карточки от номеров вместе с инструкциями, которые также были на русском языке. Женщины возмутились и потребовали, чтобы им предоставили экземпляры на английском. Только после этого администратор опубликовал несколько экземпляров на английском языке.

Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию,

– рассказала Эмилия.

Кроме того, в Египте активно распространяется русская пропаганда. К примеру, женщина приводит случай. Однажды Эмилия спустилась в вестибюль, где разговаривали несколько граждан Египта. Она поинтересовалась, был ли кто-то из них в Польше, на что она услышала возмутительный ответ: "Хотел бы увидеть Польшу, но приеду после войны". Женщина вспомнила, что изрядно разозлилась в тот момент. Подобный случай был и когда Эмилия решила приобрести сувениры. Тогда продавец поинтересовался, откуда туристка приехала. Услышав ответ Эмилии, продавец сказал: "Так вы сражаетесь с Россией".

В заведениях персонал постоянно начинал говорить по-русски, поскольку туристов из страны-агрессорки в Шарм-эш-Шейхе было немало. Эмилия рассказала, что все сотрудники отеля, аниматоры и даже тренеры разговаривали по-русски, только по просьбе туристов они начинали говорить по-английски.

Больше всего возмутил женщину случай, когда она с подругой отдыхала в одном из клубов. К женщинам подошли двое россиян с телефонами, которые хотели сделать с ней селфи. Эмилия начала прогонять мужчин, но они не понимали причины.

Они очень удивились и начали спрашивать: "Почему?". Моя подруга знает русский, поэтому начала объяснять, что мы из Польши и не хотим с ними иметь ничего общего, что они – агрессоры в войне. Знаете, каким был их ответ? "Но мы боремся за мир"! А против Польши мы ничего не имеем, вы крутые,

– вспоминает возмущенная Эмилия.

По словам женщины, в том клубе на квадратный метр было десять россиян, постоянно играла российская музыка.

"Тогда я поняла, что нет места в Египте, куда я могу пойти и не послушать русский язык", – рассказала гражданка Польши.