"Немає місця, де б не лунала російська": туристка розповіла про русифіковані курорти Єгипту

Громадянка Польщі Емілія заявляє, що єгипетські курорти орієнтовані на російських туристів. За її словами, самі єгиптяни чи не всіх людей слов'янської зовнішності приймають за громадян Росії.

Жінка розповіла, що зіткнулася з таким на курорті в Шарм-еш-Шейху. Особливо її обурили масові таблички та інструкції російською мовою.

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Русифіковані єгипетські курорти

Емілія розповіла, що російська мова зустрічає туристів з усього світу відразу в аеропорту – там відпочивальників зустрічають з табличками "RUSSIA GROUP", а в залі прильоту у більшості випадків звучить мова країни-агресорки. Ба більше, жінка стверджує, що доволі часто її разом з подругою вважали росіянками, оскільки вони слов'янської зовнішності. За словами жінки, курорти в Єгипті настільки русифіковані, що навіть екскурсоводи говорять російською, а англійську не розуміють. Коли жінка була на відпочинку, то сама зіткнулася з таким випадком – гід погано розмовляв польською й англійською, втім дуже добре говорив російською мовою.

Коли Емілія разом з подругою прибула до готелю, то на рецепції їм дали картки від номерів разом з інструкціями, які також були російською мовою. Жінки обурилися й почали вимагати, аби їм надали примірники англійською. Лише після цього адміністратор надрукував кілька примірників англійською мовою.

Я сказала, що не розумію ці ієрогліфи й попросила англійську версію,

– розповіла Емілія.

Крім того, у Єгипті активно поширюється російська пропаганда. До прикладу жінка наводить випадок. Якось Емілія спустилася у вестибюль, де розмовляло кілька громадян Єгипту. Вона поцікавилася, чи був хтось із них якось у Польщі, на що вона почула обурливу відповідь: "Хотів би побачити Польщу, але приїду після війни". Жінка пригадала, що неабияк розізлилася у той момент. Подібний випадок був і коли, Емілія вирішила придбати сувеніри. Тоді продавець поцікавився, звідки приїхала туристка. Почувши відповідь Емілії, продавець сказав: "То ви воюєте з Росією".

У закладах персонал постійно починав говорити російською, оскільки туристів з країни-агресорки в Шарм-еш-Шейху було чимало. Емілія розповіла, що усі співробітники готелю, аніматори й навіть тренери розмовляли російською, лише на прохання туристів вони починали говорити англійською.

Чи не найбільше обурив жінку випадок, коли вона з подругою відпочивала в одному з клубів. До жінок підійшли двоє росіян з телефонами, які хотіли зробити з нею селфі. Емілія тоді почала проганяти чоловіків, але вони не розуміли причини.

Вони дуже здивувалися і почали питати: "Чому?". Моя подруга знає російську, тому почала пояснювати, що ми з Польщі й не хочемо з ними мати нічого спільного, що вони – агресори у війні. Знаєте, якою була їхня відповідь? "Але ми боремося за мир"! А проти Польщі ми нічого не маємо, ви круті,

– пригадує обурена Емілія.

За словами жінки, у тому клубі на квадратний метр було десять росіян, постійно грала російська музика.

"Тоді я зрозуміла, що немає місця в Єгипті, куди я можу піти й не послухати російську мову", – розповіла громадянка Польщі.