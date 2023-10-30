Женщина рассказала, что столкнулась с таковым на курорте в Шарм-эш-Шейхе. Особенно его возмутили массовые таблички и инструкции на русском языке.

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Русифицированные египетские курорты

Эмилия рассказала, что русский язык встречает туристов со всего мира сразу в аэропорту – там отдыхающих встречают с табличками "RUSSIA GROUP", а в зале прилета в большинстве случаев звучит язык страны-агрессорки. Более того, женщина утверждает, что довольно часто ее вместе с подругой считали русскими, поскольку они славянской внешности. По словам женщины, курорты в Египте настолько русифицированы, что даже экскурсоводы говорят по-русски, а английский не понимают. Когда женщина была на отдыхе, сама столкнулась с таким случаем – гид плохо разговаривал на польском и английском, впрочем, очень хорошо говорил на русском языке.

Когда Эмилия вместе с подругой прибыла в гостиницу, на рецепции им дали карточки от номеров вместе с инструкциями, которые также были на русском языке. Женщины возмутились и потребовали, чтобы им предоставили экземпляры на английском. Только после этого администратор опубликовал несколько экземпляров на английском языке.

Я сказала, что не понимаю эти иероглифы и попросила английскую версию,

– рассказала Эмилия.

Кроме того, в Египте активно распространяется русская пропаганда. К примеру, женщина приводит случай. Однажды Эмилия спустилась в вестибюль, где разговаривали несколько граждан Египта. Она поинтересовалась, был ли кто-то из них в Польше, на что она услышала возмутительный ответ: "Хотел бы увидеть Польшу, но приеду после войны". Женщина вспомнила, что изрядно разозлилась в тот момент. Подобный случай был и когда Эмилия решила приобрести сувениры. Тогда продавец поинтересовался, откуда туристка приехала. Услышав ответ Эмилии, продавец сказал: "Так вы сражаетесь с Россией".

В заведениях персонал постоянно начинал говорить по-русски, поскольку туристов из страны-агрессорки в Шарм-эш-Шейхе было немало. Эмилия рассказала, что все сотрудники отеля, аниматоры и даже тренеры разговаривали по-русски, только по просьбе туристов они начинали говорить по-английски.

Больше всего возмутил женщину случай, когда она с подругой отдыхала в одном из клубов. К женщинам подошли двое россиян с телефонами, которые хотели сделать с ней селфи. Эмилия начала прогонять мужчин, но они не понимали причины.

Они очень удивились и начали спрашивать: "Почему?". Моя подруга знает русский, поэтому начала объяснять, что мы из Польши и не хотим с ними иметь ничего общего, что они – агрессоры в войне. Знаете, каким был их ответ? "Но мы боремся за мир"! А против Польши мы ничего не имеем, вы крутые,

– вспоминает возмущенная Эмилия.

По словам женщины, в том клубе на квадратный метр было десять россиян, постоянно играла российская музыка.

"Тогда я поняла, что нет места в Египте, куда я могу пойти и не послушать русский язык", – рассказала гражданка Польши.