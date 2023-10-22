Влітку 2023 року Верховна Рада заборонила публічне використання російських пісень. Втім, це не завадило гостям одного з кафе-барів Олександрії витанцьовувати під "Калінку-малінку".
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Правоохоронці вивчають інцидент
У мережу потрапило відео, на якому відвідувачі бару розважаються під російську пісню, попри те, що Україна вже майже другий рік протистоїть російському агресорові.
У закладі на Кіровоградщині лунала російська музика: відео Суспільне
На опубліковані кадри звернула увагу поліція. Там заявили, що за фактом публічної трансляції російськомовного контенту вже розпочали перевірку.
"Калінку" начебто замовив військовий
У самому закладі журналістам розповіли, що, мовляв, "Калінку" у діджея замовив військовослужбовець, який прагнув у такий спосіб привітати свого брата, в якого був день народження. За словами адміністратора кафе, діджей не хотів відмовляти захисникові, а тому задовольнив його прохання. Почувши, що лунає російська пісня, каже адміністратор, він наказав її вимкнути та переговорив із діджеєм, аби такого більше не було. За його словами, у закладі використовують лише українські та закордонні пісні.
З початком війни в Україні трапилося чимало скандалів через російські пісні: що відомо
- На Київщині в одному з кафе жінка та чоловік співали пісню Лєпса. Це обурило одну з відвідувачок. Коли дівчина зробила зауваження, її просто виштовхали із закладу.
- У мережу потрапило відео, на якому молоді люди грубо розмовляють із військовим, який дорікнув їм за голосне прослуховування російської музики.
- На Київщині за таку саму заувагу чоловік накинувся на військову із кулаками.
- Тим часом в Одесі продавчиня голосно слухала російську пісню і через це вступила у конфлікт із відвідувачкою магазину.
- На Хмельниччині молодик побив 64-річного перехожого, який попросив вимкнути російську музику, яку той голосно слухав в авто свого товариша.