Варто зазначити, що ще у 2022 році нардепи заборонили прослуховування російської музики у громадських місцях. Однак це стосується пісень лише тих артистів, що підтримали агресію Росії.

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Молодь агресивно реагувала на зауваження

Відео скандалу опублікували в мережі. У готельно-ресторанному комплексі "Панська хата" у Запоріжжі молодь слухала російську музику. До них підійшов чоловік, що за сумісництвом був військовим у відпустці, з вимогою вимкнути ці пісні.

Молодь негативно відреагувала на зауваження та почала провокувати службовця. Зокрема, одна з дівчат заявила, що заплатила за номер і вона "так відпочиває". Після того, як вона дізналася, що чоловік є військовим, дівчина почала відправляти його назад на фронт.

Так іди служи, чому тут, бл**ь, відпочиваєш? Чому ти тут двіжуєш? Ти відпочиваєш – все, розслабся,

– кричала дівчина.

Любителька музики окупантів додала, що "теж бачила багато смертей". Вона заявила, що попри це продовжує слухати російський продукт.

Після цього до сварки долучився молодий хлопець, який запевнив військового, що вони вимкнуть музику. Дівчина продовжила кричати чоловіку навіть коли той збирався йти – та заявила, щоб він "закрив вуха та не слухав". Тоді перепалка продовжилася, де чоловіки агресивно намагалися відстояти свою думку.

Військовий наголосив, що наразі заборонено слухати музику росіян у публічному просторі. Один з "слухачів" своєю чергою кричав, що "не треба говорити нічого". Згодом до молоді підійшла, ймовірно, працівниця бази відпочинку. Вона намагалася пояснити ситуацію молоді.

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