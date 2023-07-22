У мережу виклали відразу кілька відео. І побачене редакцію 24 Каналу шокувало. Щоразу дивуємося, наче вперше. Цього разу російську музику захотіли послухати на Таращанському масиві у Білій Церкві. Причому відстоювали її настільки люто, що кинулися у бійку.
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Спочатку зауваження, а потім – масова бійка
Одне з відео демонструє нам, що молодики на всю гучність слухають популярну у 90-х пісню російської виконавиці. Буквально за мить можна почути словесну перепалку. Відразу ж зауважимо, що можливість послухати музику країни-агресорки чоловіки відстоювали вкрай активно. Ось діалог:
- – Пісня, б***ь, не понравилась? – реагують на зауваження.
- – Так, в Україні війна йде! – наголошує жінка за кадром.
- – І шо?! – викрикує молодик.
- – В смислі, і шо?! – не стримує емоцій вона.
- – То, н***й ти тут сидиш, б***ь? – кричить чоловік.
- – То ти н***й тут сидиш?! – запитує жінка.
У Білій Церкві агресивно відстоюють російську музику: дивіться відео 18+
Словесною перепалкою, як ви вже зрозуміли, не обійшлося. На іншому відео вже можна побачити масову бійку. Зауважимо, що її б не сталося, якби молодики, які явно були у стані алкогольного сп'яніння, не вирішили слухати російську музику.
У Білій Церкві масова бійка через російську музику: дивіться відео 18+
Зауважимо, що раніше скандал через російську музику спалахнув на Запоріжжі. Тоді під час святкування дня народження увімкнули композицію співачки країни-окупантки. На зауваження люди, які явно були у стані алкогольного сп'яніння, реагували різко. Крім того, викрикували, що "раждєни в ссср". На цьому конфлікт не закінчився, адже була також штовханина та спроба вирвати з рук телефон.