У мережу виклали відразу кілька відео. І побачене редакцію 24 Каналу шокувало. Щоразу дивуємося, наче вперше. Цього разу російську музику захотіли послухати на Таращанському масиві у Білій Церкві. Причому відстоювали її настільки люто, що кинулися у бійку.

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Спочатку зауваження, а потім – масова бійка

Одне з відео демонструє нам, що молодики на всю гучність слухають популярну у 90-х пісню російської виконавиці. Буквально за мить можна почути словесну перепалку. Відразу ж зауважимо, що можливість послухати музику країни-агресорки чоловіки відстоювали вкрай активно. Ось діалог:

– Пісня, б***ь, не понравилась? – реагують на зауваження.

– Так, в Україні війна йде! – наголошує жінка за кадром.

– І шо?! – викрикує молодик.

– В смислі, і шо?! – не стримує емоцій вона.

– То, н***й ти тут сидиш, б***ь? – кричить чоловік.

– То ти н***й тут сидиш?! – запитує жінка.

Увага! На роликах присутня ненормативна лексика. Не рекомендуємо їх до перегляду неповнолітнім, вагітним, а також вразливих людей.

У Білій Церкві агресивно відстоюють російську музику: дивіться відео 18+

Словесною перепалкою, як ви вже зрозуміли, не обійшлося. На іншому відео вже можна побачити масову бійку. Зауважимо, що її б не сталося, якби молодики, які явно були у стані алкогольного сп'яніння, не вирішили слухати російську музику.

У Білій Церкві масова бійка через російську музику: дивіться відео 18+

Нагадаємо, що у 2000 році за українську музику жорстоко вбили композитора Ігоря Білозора. Тоді молодики у закладі "Цісарська кава" вимагали припинити їм заважати слухати російську музику. Потім почали розкидатися образами, ударили талановитого українця, а пізніше – забили його до смерті.

Зауважимо, що раніше скандал через російську музику спалахнув на Запоріжжі. Тоді під час святкування дня народження увімкнули композицію співачки країни-окупантки. На зауваження люди, які явно були у стані алкогольного сп'яніння, реагували різко. Крім того, викрикували, що "раждєни в ссср". На цьому конфлікт не закінчився, адже була також штовханина та спроба вирвати з рук телефон.