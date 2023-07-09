Відео зі скандального святкування дня народження з'явилося в мережі. На ньому можна побачити, як спалахнув конфлікт через прослуховування російської музики на святі.

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Жінка просто зробила зауваження

– Ми в Україні живемо, чи як? В Україні живемо?

– Так.

– А чому ми слухаємо російські пісні?

– Ну, вибачте, кожен по-своєму.

– Ні, не кожен по-своєму.

– Давайте не будемо…

– Ні, будемо! Ми де живемо? За що ми зараз воюємо?

– У мене син воює за нашу незалежність...

На останню репліку жінку запитали, то чи нормально тоді слухати російську музику, якщо її рідні воюють проти окупантів. Але цими словами достукатися не вдалося. Ба більше, чоловіки, які перебували на святі, обступили авторку ролика.

Жінка зробила зауваження через російську музику: дивіться відео

Вони почали її переконувати, що у нас країна розмовляє "на рузьком язикє". Один із них почав акцентувати на тому, що він "раждьон в ссср". Мовляв, це індульгенція на те, що можна слухати музику країни-агресорки зараз. Потім почалася штовханина, у результаті якої чоловіки вирвали з рук телефон.

Захисник Анатолій Штефан "Штірліц", який розтиражував цей ролик, звернув увагу на те, що один з чоловіків на відео називає себе військовим.

Якщо вони реально виявляться військовими, прошу особисто за них вибачення. Мені дуже соромно за них. Прошу поширення допису і ідентифікації,

– написав він.

За його словами, "така м***ота" не має права ані носити військову форму, ані називати себе військовим. Він підкреслив, що військовий – захист, честь та гідність.

На жаль, це не поодинокі випадки. Відомо, що між військовою Альбіною Литвин і чоловіком спалахнув скандал у Фастівському районі Київської області. Причиною стало прослуховування останнім російської музики. Захисниця зробила йому зауваження, на що він відреагував кулаками.

Жінка розповіла, що впала на асфальт від отриманих ударів. Крім того, вона частково втратила свідомість під час інциденту. Щойно ж вона отямилася, то виявила, що чоловік розбив їй ліву сторону губи. Альбіна Литвин також пригадала, що невідомий тримав нападника, щоб він більше не бив військову.