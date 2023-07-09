Видео со скандального празднования дня рождения появилось в сети. На нем можно увидеть, как разразился конфликт из-за прослушивания русской музыки на празднике.

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Женщина просто сделала замечание

– Мы в Украине живем или как? В Украине живем?

– Да.

– А почему мы слушаем русские песни?

– Ну, простите, каждый по-своему.

– Нет, не каждый по-своему.

– Давайте не будем…

– Нет, будем! Мы где живем? За что мы сейчас воюем?

– У меня сын воюет за нашу независимость...

На последнюю реплику женщину спросили, нормально ли тогда слушать русскую музыку, если ее родные воюют против оккупантов. Но этими словами достучаться не удалось. Более того, мужчины, которые также были на празднике, обступили автора ролика.

Женщина сделала замечание по русской музыке: смотрите видео

Они начали ее убеждать, что у нас страна разговаривает "на русском языке". Один из них начал акцентировать внимание на том, что он "рождён в ссср". Мол, это индульгенция на то, что можно слушать музыку страны-агрессора сейчас. Затем началась толкотня, в результате которой мужчины вырвали из рук телефон.

Защитник Анатолий Штефан "Штирлиц", растиражировавший этот ролик, обратил внимание на то, что один из мужчин на видео называет себя военным.

Если они реально окажутся военными, прошу лично за них прощения. Мне очень стыдно за них. Прошу распространение сообщения и идентификации,

– написал он.

По его словам, "такая м***ота" не имеет право ни носить военную форму, ни называть себя военным. Он подчеркнул, что военные – защита, честь и достоинство.

К сожалению, это не единичные случаи. Известно, что между военной Альбиной Литвин и мужчиной разразился скандал в Фастовском районе Киевской области. Причиной послужило прослушивание последним русской музыки. Защитница сделала ему замечание, на что он отреагировал кулаками.

Женщина рассказала, что упала на асфальт от полученных ударов. Кроме того, она частично упала в обморок во время инцидента. Как только она пришла в себя, то обнаружила, что мужчина разбил ей левую сторону губы. Альбина Литвин также напомнила, что неизвестный держал нападающего, чтобы он больше не избивал военную.