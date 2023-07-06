До этого к административной ответственности привлекли директора кафе. Инцидент произошел в заведении "Дубровка" Киевской области.

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Продолжение скандала с российскими песнями в Киевской области

Как рассказали правоохранители, в Погребах полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно вести себя.



В Киевской области в кафе слушали российские песни / фото полиции

Кроме того, военные уже вручили правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает штраф от 51 до 119 гривен либо общественные работы сроком от 40 до 60 часов, либо исправительные работы сроком от одного до двух месяцев за вычетом 20% заработка, либо административный арест сроком до 15 суток.



Правонарушителю вручили повестку / фото полиции

Что этому предшествовало