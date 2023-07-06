До этого к административной ответственности привлекли директора кафе. Инцидент произошел в заведении "Дубровка" Киевской области.
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Продолжение скандала с российскими песнями в Киевской области
Как рассказали правоохранители, в Погребах полицейские составили админпротокол по статье о мелком хулиганстве на мужчину и женщину, которые на замечания гражданки начали агрессивно вести себя.
В Киевской области в кафе слушали российские песни / фото полиции
Кроме того, военные уже вручили правонарушителю повестку для явки в Броварской ТЦК и СП.
Правонарушителю вручили повестку / фото полиции
Что этому предшествовало
- Напомним, что на днях в сети распространялось видео, на котором мужчина с женщиной в "Дубровке" исполняли песню певца страны-агрессорки, что возмутило другую посетительницу.
- Кстати, заведение расположено в селе Погребы, что в Броварском районе.
- Так, гражданка попросила присутствующих прекратить петь на русском языке, на что любители Лепса отреагировали агрессивно.
- Поэтому правоохранители Броварского управления полиции Киевщины проверили и задокументировали заведение, в котором произошел конфликт. Они составили соответствующий админпротокол по части 1 статьи 155 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
- Позже администрация кафе решила прокомментировать скандал. Представители этого заведения извинились за российские песни, однако начали вместе с тем говорить о том, что якобы "не в состоянии следить за каждым посетителем заведения".