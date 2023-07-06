До цього до адміністративної відповідальності притягли директора кафе. Інцидент стався у закладі "Дубровка", що на Київщині.
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Продовження скандалу з російськими піснями на Київщині
Як розповіли правоохоронці, у Погребах поліцейські склали адмінпротокол за статтею про дрібне хуліганство на чоловіка та жінку, які на зауваження громадянки почали агресивно поводитись.
На Київщині в кафе слухали російські пісні / фото поліції
Крім цього, військові вже вручили правопорушнику повістку для явки до Броварського ТЦК та СП.
Правопорушнику вручили повістку / фото поліції
Що цьому передувало
- Нагадаємо, що днями у мережі ширилось відео, на якому чоловік із жінкою в "Дубровці" виконували пісню співака країни-агресорки, що обурило іншу відвідувачку.
- До речі, заклад розташований у селі Погреби, що у Броварському районі.
- Так, громадянка попросила присутніх припинити співати російською мовою, на що любителі Лєпса відреагували агресивно.
- Через це правоохоронці Броварського управління поліції Київщини перевірили й задокументували заклад, в якому відбувся конфлікт. Вони склали відповідний адмінпротокол за частиною 1 статті 155 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
- Згодом адміністрація кафе вирішила прокоментувати скандал. Представники цього закладу перепросили за російські пісні, однак почали разом з тим говорити про те, що нібито "не в змозі слідкувати за кожним відвідувачем закладу".