У жінки розбита губа

Військова розповіла, що подія трапилася у її день народження. Вона разом з подругою пішла у магазин й побачила там компанію чоловіків, які розпивали спиртні напої. З їхнього автомобіля, в якому були відкриті вікна, гучно лунала російська музика.

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Литвин зробила компанії зауваження за музику виконавців держави-агресорки. Однак у той момент з образами на неї накинувся власник автомобіля. Жінка сказала, що викличе поліцію. Чоловіку це не сподобалося і він підійшов до військової та почав її бити кулаками по обличчю та голові.

Від отриманих ударів я впала на асфальт та частково втратила свідомість. Коли прийшла до тями, то виявила, що у мене розбита з лівої сторони губа і йшла кров. Невідомого чоловіка тримав його знайомий, щоб він більше не завдавав мені ударі,

– розповіла військова.

Жінка попросила свою подругу викликати поліцію, однак нападник сів в автомобіль та поїхав геть. То ж військова вирішила розповісти про цю ситуацію у своєму тіктоці.

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