Ввечері цього дня на вулиці Саксаганського, 20, поруч з хостелом Apartments, неповнолітній одесит під гітару виконував пісню Віктора Цоя. На це порушення закону відреагувала народна депутатка Наталія Піпа.

Варте уваги Скандал через російську мову в школі Дніпра: як покарали директорку та вчительку

"Яка різниця якою "язікою""

Жінка попросила молодика перестати порушувати закон. Однак він не лише не перестав виконувати російські пісні, а й, покурюючи цигарку, нахабно відповів їй нецензурною лексикою.

Він зазначив, що сам приїхав з Одеси, після чого вивалив уже відомі наративи. Мовляв, в південному місті 99% українців нібито розмовляють російською, тож нічого поганого у цьому не вбачає.

Як виправдання назвав і те, що Одеса сьогодні зазнає більше обстрілів, ніж Львів. Однак яким чином це не призвело до протилежних умовиводів щодо мови, звісно, не розповів.

Ба більше, молодик намагався звести усе й до абсурду, заявляючи, що і Гітлер колись розмовляв німецькою, однак табу на цю мову сьогодні нема. Проте він опустив з уваги, що не Німеччина сьогодні щодня обстрілює ракетами Україну. А також те, що навряд би під час Другої світової жертви нацистського режиму радісно б співали німецьких пісень, придумуючи сотні виправдань своїм вчинкам.

Як ще одне виправдання співам мовою окупанта юнак навів те, що Цой нібито є легендою року.

Цой – легенда року, розумієш, б*ять. Цой – легенда року, а ти зараз береш і до*обуєшся.Ти могла б йти по якихось своїх справах. У тебе, с*ка, є робота, діти, сім’я, чоловік. А ти береш і до*йобуєшся до того, що я співаю пісні Цоя. У тебе, с*ка, своїх справ немає чи що?

– відповів він російською.

Обурлива поведінка молодика: відео

Хоча як усе це звільняє молодика від дотримання українського законодавства – невідомо. Тож Наталія Піпа викликала поліцію, при якій порушник закону вже не був таким сміливим, та написала заяву.

Довелося викликати поліцію і пояснювати, що співати російськомовних пісень у країні, з якою Росія вже 9 рік веде війну – це неприпустимо! А окрім того це порушення Закону України,

– зазначила народна депутатка.

Зазначимо, що Наталія Піпа підкреслювала і поліції, і у коментарі ЗМІ, що не мала жодних претензій до мови, якою розмовляв музикант. Однак на відміну від "язика", виконання російськомовних пісень заборонене законом ще з червня 2022 року.

Я їх попросила перестати співати і запитала, чи вони знають, що російські пісні заборонені. Вони мене послали. Я сказала, що, якщо вони не розуміють доброї мови, то будемо продовжувати говорити в поліції. Вони ще неповнолітні, а в них психологія, на жаль, радянських людей,

– зазначила Наталія Піпа.

Конфлікт у центрі Львова через російську музику: відео

Чи понесе відповідальність – питання

Однак виховна робота з молодиками не завершилася після завершення відео. Далі учасники конфлікту відправилися у відділок, де Наталія Піпа написала заяву про інцидент, а хлопці пояснювали уже правоохоронцям своє розуміння законів України. Там же з вуличним музикантом також провели виховну бесіду.

Зазначимо, що саме там з'ясувалося, що хлопці – неповнолітні, а в одного з них подвійне громадянство. Також стало відомо, що обоє молодиків прописані в Одесі, а один з них працює у Львові.

Проте, як розповіла народна депутатка, "відповідальності за російську музику, на жаль, зараз немає". Тож не відомо, чи підпадатимуть дії порушника закону під дрібне хуліганство.

Я планую подати наступний законопроєкт щодо відповідальності за російську музику у публічному просторі. Я вважаю, якщо людина порушила і не реагує, то вона повинна нести відповідальність,

– додала депутатка Верховної Ради.

Наразі за неперевіреними даними батьки правопорушника відправилися до Львова. Вони мають намір забрати свого сина додому.

Хамили на зауваження щодо російської музики – отримали повістки