Вчителька спілкувалася з учнями російською мовою – мати учениці зробила їй зауваження. Після цього, за словами жінки, її дитину почали цькувати однокласники, а її саму – видалили з батьківського чату.

До теми Мовний скандал у Дніпрі: дитину зацькували за зауваження мами вчительці, яка говорила російською

У профільному управлінні перевірили, чи дотримується школа мовного законодавства

Начальниця відділу освітньої діяльності управління освіти департаменту гуманітарної політики міськради Дніпра Людмила Кошман заявила, що після звернення мами учениці до школи №126 здійснили комісійний виїзд. Проте у підсумку директорка та вчителька отримала догану за недотримання мовного законодавства.

Ми приїхали під час освітнього процесу, розмовляли з керівником, із заступниками директора, вчителями, подивилися сам освітній процес. Ми могли зайти в кабінети, де вчитель поводив урок, і могли послухати, що вчитель і якою мовою говорить, як спілкуються з дітьми. Заходили по черзі до різних вчителів. Відвідали уроки, переглянули документи закладу. А тоді вже було комісійно вирішено винести догану керівникові закладу за невиконання мовного законодавства,

– сказала Кошман.

Що передувало