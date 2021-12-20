В ЕС одобрили еще одну вакцину против коронавируса

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало к применению вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 от американской Novavax для взрослых.

Novavax в Европе

Регулятор заявил, что Nuvaxovid – это пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заболевания COVID-19. Эту вакцину рекомендовали использовать для иммунизации людей в возрасте от 18 лет.

Также на тему: Как тренировать иммунитет: полезные советы для улучшения защиты организма

После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС,

– говорится в сообщении.

Эта вакцина поможет кампании по вакцинации в странах-членах ЕС во время решающей фазы пандемии, считают в EMA.

После официального одобрения Европейской комиссии Novavax станет пятой вакциной против COVID-19, одобренной для использования в 27 странах.

EMA уже одобрила две мРНК-вакцины – Pfizer-BioNTec и Moderna, а также два вирусных вектора – AstraZeneca и Johnson&Johnson.

Что известно о вакцине Novavax