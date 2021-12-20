В ЕС одобрили еще одну вакцину против коронавируса
Источник:EMA
Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рекомендовало к применению вакцины против коронавирусной болезни COVID-19 от американской Novavax для взрослых.
Novavax в Европе
Регулятор заявил, что Nuvaxovid – это пятая вакцина, рекомендованная в ЕС для предотвращения заболевания COVID-19. Эту вакцину рекомендовали использовать для иммунизации людей в возрасте от 18 лет.
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После тщательной оценки комитет EMA по лекарственным средствам для человека (CHMP) консенсусом пришел к выводу, что данные о вакцине надежны и соответствуют критериям эффективности, безопасности и качества ЕС,
– говорится в сообщении.
Эта вакцина поможет кампании по вакцинации в странах-членах ЕС во время решающей фазы пандемии, считают в EMA.
После официального одобрения Европейской комиссии Novavax станет пятой вакциной против COVID-19, одобренной для использования в 27 странах.
EMA уже одобрила две мРНК-вакцины – Pfizer-BioNTec и Moderna, а также два вирусных вектора – AstraZeneca и Johnson&Johnson.
Что известно о вакцине Novavax
- Вакцина от Novavax называется NVX-CoV2373. Она пептидная и создана на основе белковых субъединиц, содержащих спаечный белок молекулы SARS-CoV-2.
- Препарат был разработан по тому же принципу, что и препараты против гепатита B и столбняка.
- По данным производителя, вакцина Novavax эффективна на 90 процентов против разных штаммов COVID-19.
- Пока неизвестно насколько вакцина эффективна против штамма Омикрон.
- Novavax планирует выпустить вакцину против нового штамма коронавируса Омикрон. Это должно произойти уже в начале следующего года.
- Вакцина стабильна при температурах от 2 до 8 градусов Цельсия, таким образом, организация холодовой цепи логистики и хранения не требует специфических условий.