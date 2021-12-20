В ЄС схвалили ще одну вакцину проти коронавірусу
Джерело:EMA
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало до застосування вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 від американської Novavax для дорослими.
Novavax в Європі
Регулятор заявив, що Nuvaxovid – це п'ята вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання захворюванню на COVID-19. Цю вакцину рекомендували використовувати для імунізації людей віком від 18 років.
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Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС,
– йдеться в повідомленні.
Ця вакцина допоможе кампанії з вакцинації в країнах-членах ЄС під час вирішальної фази пандемії, вважають в EMA.
Після офіційного схвалення Європейської комісії Novavax стане п’ятою вакциною проти COVID-19, яка буде схвалена для використання у 27 країнах.
EMA вже схвалила дві мРНК-вакцини – Pfizer-BioNTec і Moderna, а також два вірусних вектори – AstraZeneca і Johnson&Johnson.
Що відомо про вакцину Novavax
- Вакцина від Novavax має назву NVX‑CoV2373. Вона пептидна і створена на основі білкових субодиниць, яка містить спайковий білок молекули SARS-CoV-2.
- Препарат розробили за тим же принципом, що й препарати проти гепатиту B та правця.
- За даними виробника, вакцина Novavax ефективна на 90 відсотків проти різних штамів COVID-19.
- Наразі невідомо наскільки вакцина ефективна проти штаму Омікрон.
- Novavax планує випустити вакцину проти нового штаму коронавірусу Омікрон. Це має статись вже на початку наступного року.
- Вакцина стабільна при температурах від 2 до 8 градусів за Цельсієм, таким чином, організація холодового ланцюга логістики та зберігання не вимагатиме специфічних умов.