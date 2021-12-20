В ЄС схвалили ще одну вакцину проти коронавірусу

20 грудня 2021 , 17:57
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Джерело:

EMA

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) рекомендувало до застосування вакцини проти коронавірусної хвороби COVID-19 від американської Novavax для дорослими.

Novavax в Європі 

Регулятор заявив, що Nuvaxovid – це п'ята вакцина, рекомендована в ЄС для запобігання захворюванню на COVID-19. Цю вакцину рекомендували використовувати для імунізації людей віком від 18 років.

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Після ретельної оцінки комітет EMA з лікарських засобів для людини (CHMP) консенсусом дійшов висновку, що дані про вакцину є надійними та відповідають критеріям ефективності, безпеки та якості ЄС,
– йдеться в повідомленні. 

Ця вакцина допоможе кампанії з вакцинації в країнах-членах ЄС під час вирішальної фази пандемії, вважають в EMA.

Після офіційного схвалення Європейської комісії Novavax стане п’ятою вакциною проти COVID-19, яка буде схвалена для використання у 27 країнах.

EMA вже схвалила дві мРНК-вакцини – Pfizer-BioNTec і Moderna, а також два вірусних вектори – AstraZeneca і Johnson&Johnson.

Що відомо про вакцину Novavax

  • Вакцина від Novavax має назву NVX‑CoV2373. Вона пептидна і створена на основі білкових субодиниць, яка містить спайковий білок молекули SARS-CoV-2.
  • Препарат розробили за тим же принципом, що й препарати проти гепатиту B та правця.
  • За даними виробника, вакцина Novavax ефективна на 90 відсотків проти різних штамів COVID-19.
  • Наразі невідомо наскільки вакцина ефективна проти штаму Омікрон.
  • Novavax планує випустити вакцину проти нового штаму коронавірусу Омікрон. Це має статись вже на початку наступного року.
  • Вакцина стабільна при температурах від 2 до 8 градусів за Цельсієм, таким чином, організація холодового ланцюга логістики та зберігання не вимагатиме специфічних умов.
Автор: Олександр Бевза