Еще 23 тысячи украинцев вакцинировались против COVID-19

В Украине за прошедшие сутки прививки против коронавируса получили более 23 тысяч человек. При этом около 11 тысяч из них, почти половина – получили вторую дозу вакцины.

Статистика вакцинации за сутки

За вчера, 16 января в Украине 23 286 человек вакцинировали против коронавируса. Из них первую дозу получили 8 034 человека, вторую дозу – 10 930 человек. Кроме того, 105 человек получили дополнительную дозу, а 4 217 – бустерную.

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Прививки проводили:

343 мобильных бригады по иммунизации,

1 932 пункта прививки,

414 центров вакцинации населения

Использовали четыре препарата: Pfizer (Comirnaty) – 16 882 прививки, Sinovac (CoronaVac) – 3 463, Moderna – 2 529 и AstraZeneca – 412.

Темпы вакцинации в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 993 077 человек.

В частности, получили первую дозу – 14 993 075 человек, получили две дозы – 14 270 520 человек, дополнительную дозу – 9 617 человек, а бустерную – 99 165 человек.

Всего в стране провели 29 372 377 прививок.

Бустерную дозу вводят, чтобы усилить эффективность вакцины, которая со временем снижается. А дополнительная необходима для людей, которые из-за состояния своего здоровья имеют более низкую эффективность вакцин по сравнению с другими.

Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала

Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала