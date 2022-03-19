Еще 40 маленьких онкопациентов из обстреливаемых врагами городов отправились в 6 "рейс жизни"

Российские оккупанты продолжают цинично обстреливать мирные украинские города. Несмотря на это, еще 40 детей с онкологией удалось вывезти в больницы за границей.

Пока украинские защитники защищают нашу землю от захватчиков, правительство и волонтеры пытаются спасти мирных жителей. Каждый день открываются гуманитарные коридоры и людей из обстреливаемых оккупантами городов эвакуируют.

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40 онкобольных детей отправились в "рейс жизни"

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, что еще 40 маленьких онкопациентов из обстреливаемых городов страны отправились в шестой "рейс жизни".

Нетранспортабельный больной? А мы говорим – транспортабельный! Назло войне и болезни – к миру и выздоровлению,

– отметила Зеленская.

Деток вывезли из Западноукраинского специализированного детского медицинского центра во Львове в больницы Польши, другие страны ЕС, США и Канаду.

Смотрите фото с шестого рейса жизни / Фото Елены Зеленской

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