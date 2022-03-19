Всего с начала войны России против Украины в Ватикан прибыли 50 украинских детей. В педиатрической больнице находятся дети с различными заболеваниями.

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В частности среди пациентов больницы украинские дети с онкологическими, неврологическими и другими заболеваниями и те, кто получил ранения во время войны.

Глава Католической церкви посетил их в палатах.

Папа Франциск посетил украинских детей в больнице в Ватикане / Фото Vatican News

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