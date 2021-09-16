Если бы не слова Кучмы в его кабинете, возможно, Георгий был бы живым, – Мирослава Гонгадзе

Известного украинского журналиста Георгия Гонгадзе убили 21 год назад, однако заказчиков не нашли до сих пор. Его жена считает, что если бы не слова президента Леонида Кучмы в кабинете – ее муж мог бы быть живым.

Об этом Мирослава Гонгадзе рассказала в эфире 24 каналу. Она подчеркнула, что не будет выражать свои версии убийства, но точно знает, что было на пленках.

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"Я слышала эти записи. Слышала голоса и Кучмы, и главы его администрации Литвина, и многих других людей", – сказала Гонгадзе.

Я могу сказать одно. Если бы Кучма не говорил кое-что в своем кабинете, возможно, Георгий был бы сегодня жив. Для меня это принципиально,

– заверила жена журналиста.

Она отметила, что уже следствие должно доказывать определенные версии.

Мирослава Гонгадзе: Уже 2 года нет информации о заказчиках

Жена убитого журналиста рассказала также, что уже 2 года не получала никакой информации по расследованию дела о заказчиках. Это следствие продолжается отдельно.

Я очень надеюсь, что в октябре генеральная прокурорка сможет дать нам хотя бы часть ответов на вопрос: где дело, в каком оно состоянии и на каком этапе расследования,

– отметила Мирослава Гонгадзе.

Она также считает, что если бы не международные партнеры – все эти годы Украина бы не добилась того, что имеет сегодня.

"Очень важна позиция международных структур в этом деле. По делу многих других преступлений в Украине тоже, ведь так получается, что украинское правосудие не работает и не является эффективным", – подытожила женщина.

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