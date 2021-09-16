Якби не слова Кучми у його кабінеті, можливо, Георгій був би живим, – Мирослава Гонгадзе
Джерело:24 канал
Відомого українського журналіста Георгія Гонгадзе вбили 21 рік тому, однак замовників не знайшли і досі. Його дружина вважає, що якби не слова президента Леоніда Кучми у кабінеті – її чоловік міг би бути живим.
Про це Мирослава Гонгадзе розповіла в ефірі 24 каналу. Вона наголосила, що не висловлюватиме свої версії вбивства, але точно знає, що було на плівках.
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"Я чула ці записи. Чула голоси і Кучми, і голови його адміністрації Литвина, і багатьох інших людей", – сказала Гонгадзе.
Я можу сказати єдине. Якби Кучма не говорив дещо у своєму кабінеті, можливо, Георгій був би сьогодні живим. Для мене це принципово,
– запевнила дружина журналіста.
Вона наголосила, що вже слідство має доводити певні версії.
Мирослава Гонгадзе: Вже 2 роки немає інформації про замовників
Дружина вбитого журналіста розповіла також, що вже 2 роки не отримувала жодної інформації щодо розслідування справи про замовників. Це слідство триває окремо.
Я дуже сподіваюсь, що у жовтні генеральна прокурорка зможе дати нам хоча б частину відповідей на запитання: де зараз справа, в якому вона стані і на якому етапі розслідування,
– зазначила Мирослава Гонгадзе.
Вона також вважає, що якби не міжнародні партнери – усі ці роки Україна б не добилась того, що має сьогодні.
"Дуже важлива позиція міжнародних структур у цій справі. У справі багатьох інших злочинів в Україні теж, адже так виглядає, що українське правосуддя не працює і не є ефективним", – підсумувала жінка.
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Вбивство Гонгадзе: головне
- Олексія Пукача визнали винним у вбивстві журналіста. Його ще 29 січня 2013 року засудили до довічного ув'язнення.
- Його адвокати подавали апеляційні скарги, однак вирок не скасували.
- За вбивство Гонгадзе засудили також Миколу Протасова, Валерія Костенка та Олександра Поповича.
- Журналіста вбили 17 вересня 2000 року. До нього застосували неабияку жорстокість.
- У лісі біля села Сухоліси, що в Київській області, вбивці віднесли журналіста до викопаної ями та поклали обличчям вниз. Саме Пукач запхав до рота Гонгадзе хусточку. Під час цього він руками здавлював його горло і шию. В цей момент Протасов тримав Георгія за плечі.