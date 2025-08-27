Поляки продолжают сходить с ума, усиливая на уровне власти антиукраинскую риторику. Вопрос лишь в том, что это не только неприятно для нас, а особенно для украинских беженцев в Польше, а очень негативно для самой Польши. Для ее экономики.

Почему украинцы лежат в основе польского экономического чуда?

Шабаш популистов в Варшаве стал возможным благодаря польскому экономическому чуду. Об этом пишет Сергей Фурса, информирует 24 Канал.

Польша, которая была бедной страной в 80-е, догнала по уровню ВВП на душу населения Японию. Если о таком кто-то рассказал в конце 80-х, то такого человека считали бы не в своем уме. Но сейчас это факт. У этого польского экономического чуда есть три составляющих. Возможно, есть больше, но в основе лежат именно три базовые вещи.

Первая – это реформы Лешека Бальцеровича и Леха Валенсы. То, что так и не смогли сделать в Украине, но сделали в Польше. За что сами поляки до сих пор ненавидят и Бальцеровича, и его команду, а Валенсу не выбрали на выборах, потому что никому не нравится шоковая терапия. Нравятся результаты. Но врачей все равно не любят.

Вторая – это вступление в Евросоюз и его деньги. Это и открытые рынки, и миллиарды долларов дотаций.

Третья – это украинцы, которые отправлялись и отправляются в Польшу за лучшей жизнью.

Конечно, влияние этих трех компонентов разное. Украинцы повлияли гораздо меньше, чем деньги ЕС или действия Бальцеровича. Но когда в 2017 году стартовал безвиз, польская экономика начала получать бешеное конкурентное преимущество от украинских заробитчан.

Что произошло? Произошел безвиз. Он не только позволил украинцам летать на кофе в Вену, но и дал возможность легально в течение 90 дней работать в Польше. Как результат, на рынке Польши, которая сама значительно пострадала от оттока людей в 90-е, появилось значительное предложение рабочей силы. Это очень положительно повлияло на экономику.

Конечно, на этом месте должны появиться польские шовинисты и начать рассказывать о миграции и как это вредит. Но фишка в том, что миграция, согласно всем исследованиям экономистов, является положительным фактором для экономики. Она сдерживает инфляцию и приводит к более стремительному росту ВВП. Она абсолютно не вредит местному населению, которое также выигрывает. Даже самые бедные. Это не мнение, а факт, который подтвержден исследованиями.

Так же исследования подтверждают, что несмотря на страшные картинки, миграция даже не приводит к росту преступности. Это к вопросу многочисленных сообщений польских правых об украинцах, которые что-то не то делают в Польше.

Просто, когда что-то не то делает поляк, то это не становится новостью, а когда украинец – об этом надо громко кричать. Конечно, когда есть миллионы людей, часть из них оказывается не очень хорошей, кто-то попадает в беду, а кто-то совершает преступления. Но это исключительно вопрос фокуса.

Так вот, даже до полномасштабного вторжения украинские заробитчане, которые 90 дней работали в Польше, а потом 90 дней лежали на диване дома, значительно помогали польской экономике. Что уж говорить о притоке людей после 2022 года! Они приезжали, устраивались на работу, потребляли, открывали бизнес. Даже хрестоматийный пример украинцев на дорогих авто, из-за которых поляки вроде ненавидят всех украинцев (завидуют, или что) – это пример людей, которые тратят огромные деньги в Польше. Что, конечно, очень полезно для экономики самой Польши.

Что будет, если украинцам продолжат создавать плохие условия в Польше?

Они просто уедут дальше. Особенно та часть мобильных украинцев, которая работает удаленно и осела в польских городах в начале полномасштабного вторжения. Они просто переедут.

Кто от этого пострадает? Сама Польша. Потому что если приток украинцев помогает польской экономике, то их отток будет губительным. Мигранты экономике нужны. Приедут ли другие мигранты в Польшу, учитывая большой уровень расизма и шовинизма в польском обществе? Вопрос риторический.

Если вам не нравятся украинцы, которые с вами одной веры, одного цвета кожи и говорят на похожем языке, то вряд ли вы способны переварить африканцев, или азиатов. А это значит, что ваша экономика начнет задыхаться. А это, свою очередь, означает, что польское чудо перестанет удивлять.

Атакуя украинцев, Польша атакует в первую очередь себя. Украинцы уедут, а проблемы останутся, и их станет больше. Когда новый президент Польши так много внимания уделяет вопросу истории, то ему лучше изучить саму новейшую историю и пример Виктора Орбана.

Почему путь Орбана? Потому что венгры были лидерами реформ в 90-е и самой богатой страной бывшего советского блока. Но потом к власти дорвался коррупционер и популист Орбан. Оно как-то всегда так складывается, что если ты популист, то ты еще и коррупционер. Теперь Венгрия самая бедная страна ЕС. Похоже, поляки могут повторить этот путь.

Кажется, когда-то Украина и Польша выбрали идеальный вариант: мы прощаем и просим прощения за все, что было в прошлом. А там было много всякого. Но почему-то поляки решили, что им это не подходит. Что ж, это их выбор. Взрослые же люди…

Выиграет ли от этого Украина?

Сейчас – только если часть украинцев вернется в Украину.

Пока идет война – вряд ли мы можем рассчитывать на значительное возвращение.

После – возможно часть и вернется.

Долгосрочно – мы обречены на борьбу с Польшей за трудовых мигрантов.

Такая неадекватная Польша создает нам больше возможностей. Потому что мы можем быть более привлекательной страной. Но тут уже вопрос, чтобы на арену не вышли наши доморощенные популисты. А это уже другой очень болезненный вопрос.