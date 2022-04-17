Если Россия не разблокирует порты Украины, миру угрожают голод и массовая миграция, – ООН

В Организации объединенных наций крайне озабочены подготовкой России к массовому наступлению на востоке и юге Украины. Это ведь только продолжит блокировку морских портов нашей страны.

Поэтому в мире может начаться глобальная продовольственная катастрофа. Ведь Украина является одним из крупнейших экспортеров агропродукции планеты. Об этом сообщили аналитики New York Times в своей публикации за 16 апреля.

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Мы кормили почти полмиллиарда человек

Украинские силосы сейчас переполнены не просто зерном. Это пищевой ресурс, который каждый год помогал прокормить 400 миллионов человек по всей планете. Однако сейчас его крайне тяжело развозить, поскольку Россия полностью разрушила цепочку снабжения.

Порты практически не могут функционировать, поскольку находятся в зоне активных боевых действий. Вызовом для глобальной поставки продовольствия остается блокировка нескольких портов:

Одессы;

Черноморска;

Южного;

Николаева.

Все они сейчас находятся под контролем Украины. Однако каждый день защитники этих городов готовятся к наступлению России.

Представитель ООН пытался говорить с Кремлем

В этом отношении уже резко высказался исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли. Он обратился к руководству России по телефону и даже письмом. Однако это было безрезультатно.

Здесь должно вступить международное сообщество и принять очень серьезные решения по защите портов в гуманитарных целях. Ведь весь мир заплатит цену, если мы не откроем порты,

– акцентировал Бизли.

Чиновник добавил, что расходы его программы ООН уже выросли на 71 миллион долларов в месяц. Поэтому Организация из-за этого сможет кормить на 4 – 5 миллионов человек меньше. То есть из-за действий России все они будут обречены страдать от массового голодания.

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