Якщо Росія не розблокує порти України, світові загрожують голод і масова міграція, – ООН

В Організації об'єднаних націй вкрай занепокоєні підготовкою Росії до масового наступу на сході та півдні України. Адже це лише продовжить блокування морських портів нашої країни.

Відтак у світі може початися глобальна продовольча катастрофа, масова міграція та політична нестабільність. Адже Україна є одним із найбільших експортерів агропродукції планети. Про це повідомили аналітики New York Times у своїй публікації за 16 квітня.

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Ми годували майже пів мільярда людей

Українські силоси зараз переповнені не просто зерном. Це харчовий ресурс, який кожного року допомагав прогодувати 400 мільйонів людей на всій планеті. Проте зараз його вкрай важко розвозити, оскільки Росія повністю зруйнувала ланцюжок постачання.

Порти практично не можуть функціонувати, оскільки розташовані в зоні активних бойових дій. Викликом для глобального постачання продовольства залишається блокування кількох портів:

Одеси;

Чорноморська;

Южного;

Миколаєва.

Всі вони зараз під контролем України. Проте кожного дня захисники цих міст готуються до наступу Росії.

Представник ООН намагався говорити з Кремлем

Щодо цього вже різко висловився виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми ООН Девід Бізлі. Він звернувся до керівництва Росії в телефонному дзвінку та навіть листі. Проте це було безрезультатно.

Тут має вступити міжнародна спільнота й ухвалити дуже серйозні рішення щодо захисту портів у гуманітарних цілях. Адже весь світ заплатить ціну, якщо ми не відкриємо порти,

– акцентував Бізлі.

Посадовець додав, що витрати його програми ООН вже зросли на 71 мільйон доларів на місяць. Відтак Організація через це зможе годувати на 4 – 5 мільйонів людей менше. Тобто через дії Росії вони всі будуть приречені страждати від масового голодування.

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