Есть время до утра, чтобы вернуться, – мэр Житомира обратился к местным депутатам-беглецам

Россия утром 24 февраля развязала полномасштабную войну против Украины. Спасаясь от боевых действий, некоторые граждане двинулись за границу.

Однако, кроме простых людей в страны Европейского Союза, выехали и некоторые политики. Мэр Житомира Сергей Сухомлин осудил испугавшихся и сбежавших депутатов.

Когда депутат областного или городского совета едет, бросает общину, у людей пропадает вера в это государство. Поэтому, уважаемые депутаты, кто хочет уехать? Придите и составьте мандат. Скажите: "Я сломался, мне тяжело, я хочу уехать", – и езжайте. Будете меньше здесь есть те продукты, которые нужны для наших военных и наших пенсионеров,

– отметил он.

"Мне говорят: "Не надо так, закончится война и мы потом разберемся". А них*эна, мы не разберемся. Поэтому давайте показывать who is who сегодня и сейчас. Я знаю депутатов городского совета, которые сразу сбежали, пока не за границу, но знаю, где они находятся", – продолжил чиновник.

"Когда мы собирали подписи об обращении в НАТО для закрытия неба, были попытки один за другим поставить подпись. Уважаемые депутаты, у вас еще есть шанс до утра появиться в Житомире и включиться в оборону города", – подытожил городской голова Сергей Сухомлин.

