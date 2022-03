Маєте час до ранку, аби повернутися, – мер Житомира звернувся до місцевих депутатів-втікачів

Росія вранці 24 лютого розв'язала повномасштабну війну проти України. Рятуючись від бойових дій, деякі громадяни рушили за кордон.

Однак окрім простих людей до країн Європейського Союзу виїхали й деякі політики. Мер Житомира Сергій Сухомлин засудив депутатів, які злякалися та втекли.

Читайте також Я залишаюсь у Києві і нікого не боюсь, – нове звернення Зеленського до українців

Коли депутат обласної чи міської ради їде, кидає громаду, в людей пропадає віра у цю державу. Тому, шановні депутати, хто хоче поїхати? Прийдіть і складіть мандат. Скажіть: "Я зламався, мені важко, я хочу поїхати", – і їдьте. Будете менше тут їсти ті харчі, які потрібні для наших військових і наших пенсіонерів,

– зазначив він.

"Мені кажуть: "Не треба так, закінчиться війни і ми потім розберемося". А ніх*ена, ми не розберемося. Тому давайте показувати who is who сьогодні та зараз. Я знаю депутатів міської ради, які зразу втекли, поки що не за кордон, але знаю, де вони перебувають", – продовжив посадовець.

"Коли ми збирали підписи про звернення до НАТО для закриття неба були намагання один за іншого поставити підпис. Шановні депутати, у вас ще є шанс до ранку з'явитися в Житомирі та включитися в оборону міста", – підсумував міський голова Сергій Сухомлин.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!