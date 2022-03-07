Український лідер зауважив: минає 12-й вечір боротьби та захисту. Робота триває, усі – на своїх місцях.

Зверніть увагу Молодці, – Зеленський відзначив, що українська армія тримає позиції

Зеленський наголосив, що перебуває в українській столиці, його команда – поруч з ним, територіальна оборона – на місцях, українські герої військові – на позиціях. Свою справу роблять лікарі, рятувальники, транспортники, журналісти.

Український лідер наголосив: усі воюють заради перемоги України. Вона обов'язково буде: силою зброї, армії, слова, дипломатії. Перемога настане також завдяки силі духу, яку має кожен українець.

"Люди захищали себе, хоча у них не було зброї"

Зеленський закликав поглянути на Чаплинку, Мелітополь, Токмак, Новотроїцьке, Херсон, Старобільськ. Там люди захищали себе, хоча й у них не було зброї. Зеленський зауважив: це – наші люди, наділені хоробрістю та гідністю. Вони здатні вийти й сказати ворогу: "я не віддам своє місто, свою громаду, свою Україну".

Президент наголосив, що українці та українки, які протестують проти окупантів, – герої.

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