Зокрема, президент зауважив, що армія захищає і контратакує, якщо є необхідність. "Молодці", – наголосив Зеленський.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій 2 тижня війни

Зеленський: Якщо треба, армія може помститись

Також очільник держави і згадав про помсту за тисячі вбитих українців унаслідок російського вторгнення в Україну. "Якщо треба, то (армія – 24 канал) може помститись. Обов'язково".

Відзначив президент і про продовження ракетних обстрілів українських міст. Мовляв, українці не забудуть і помстяться за скоєні злочини окупантів.

За кожне зло. За кожну ракету і бомбу. За кожен зруйнований цивільний об'єкт,

– додав Зеленський.



Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!