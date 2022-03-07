Зокрема, президент зауважив, що армія захищає і контратакує, якщо є необхідність. "Молодці", – наголосив Зеленський.
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Зеленський: Якщо треба, армія може помститись
Також очільник держави і згадав про помсту за тисячі вбитих українців унаслідок російського вторгнення в Україну. "Якщо треба, то (армія – 24 канал) може помститись. Обов'язково".
Відзначив президент і про продовження ракетних обстрілів українських міст. Мовляв, українці не забудуть і помстяться за скоєні злочини окупантів.
За кожне зло. За кожну ракету і бомбу. За кожен зруйнований цивільний об'єкт,
– додав Зеленський.
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