В частности, президент отметил, что армия защищает и контратакует, если есть необходимость. "Молодцы", – подчеркнул Зеленский.
К теме Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны
Зеленский: Если надо, армия может отомстить
Также глава государства и вспомнил о мести за тысячи убитых украинцев в результате российского вторжения в Украину. "Если надо, то (армия – 24 канал) может отомстить. Обязательно".
Отметил президент и о продолжении ракетных обстрелов украинских городов. Что украинцы не забудут и отомстят за совершенные преступления оккупантов.
За каждое зло. За каждую ракету и бомбу. За каждый разрушенный гражданский объект,
– добавил Зеленский.
Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!