В Фарион выстрелили, когда она выглядывала такси у подъезда, соседи рассказали детали убийства

Ирину Фарион застрелили, пока она ждала такси возле своего дома. Женщина собиралась к дочери, а машина вот-вот должна была приехать.

В частности на телеканале Рада рассказали, что женщина вышла из подъезда с чемоданом, поставила его на лестницу, а сама выглядывала авто. Такси за Фарион приехало в момент, когда в нее выстрелили.

Смотрите также Исследуются все версии, включая ту, что ведет в Россию, – Зеленский об убийстве Фарион

Языковед собиралась к дочери

Свидетельства соседей пишет несколько изданий. По словам друга семьи изданию "Украинская правда", Фарион хотела уехать из города на отдых, потому что давно не была в отпуске. А в день убийства она ждала такси, чтобы поехать на ужин к дочери и внукам.

Соседка Ирины Фарион Мария Бабюк рассказала Суспильному детали. Она также стала свидетелем побега нападающего после убийства.

Она вышла из дома с чемоданом, ждала такси. И тут такое произошло. Слышу: бабах! Смотрю, а он убежал, побежал туда в тоннель. За дом, за дом, туда на Варшавскую. А она лежит. Все. Как раз машина приехала и звонит, а тут она уже лежит. Слушалки не поднимет,

– сказала она.

Стоит отметить, что в то время в микрорайоне не было света, поэтому большинство камер наблюдения не работали. Правоохранители ищут камеры, которые могли работать на аккумуляторах.

Также по меньшей мере трое соседей Ирины Фарион рассказали, что этот человек с фото в шляпе сидел возле дома ежедневно от 10 утра длительное время. Некоторые из них даже пытались узнать кто он и откуда и предлагали ему еду. Он был спокойным и отвечал, что из Тернополя, однако имя свое не называл. Сейчас поиски неизвестного до сих пор продолжаются.