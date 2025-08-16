Семья фермеров из Подмосковья оригинальным способом хотела спровадить своего работника на так называемую "СВО". При этом – еще и заработать на нем.

О провальном бизнес-плане пары россиян рассказали в росСМИ, передает 24 Канал.

Смотрите также Рецессия под контролем, безработица тоже: Путин снова "нарисовал" стабильность в России

Что именно требовали фермеры у своего работника?

Российские телеграмм-каналы пишут, что фермеры посадили своего рабочего на цепь и угрожали скормить его свиньям, если тот не пойдет воевать против Украины.

Мужчина задолжал деньги своим работодателям, поэтому те требовали, чтобы все военные выплаты перечисляли им на карточки.

Для реализации своей цели фермеры приказали своему пленнику на камеру сказать, что тот подписывает контракт с российским минобороны.

Позже мужчине удалось сбежать. Он обратился в полицию, теперь дело находится в прокуратуре.

К слову, недавно российские правоохранители получили сообщение, что местные задержали "диверсантов" на полях Татарстана. Люди уверяли, что поймали их с поличным во время запусков беспилотников. Но оказалось, что "вражеские агенты" – курсанты военного училища.