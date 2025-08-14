Вражеских "агентов", переодетых в российскую военную форму, первыми заметили местные жители. Они сразу вызвали полицию. Правоохранители прибыли по вызову и задержали всех подозрительных, передает 24 Канал.

Что известно о задержании "диверсантов" в Татарстане?

Впрочем, позже стало известно, что мнимыми "диверсантами" были курсанты военного училища, которые учились управлению беспилотниками.

"На самом деле имеет место несогласованность действий между военными и полицией, которую вызвали гражданские, увидев расчет в поле", – сообщил один из провоенных каналов.

К слову, Служба безопасности Украины второй раз за неделю атаковала терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, что расположен в 1 300 километрах от Украины. Цель атаки – уменьшение возможностей России для "шахедного" террора Украины.

Сообщалось о поражении логистического хаба с готовыми к использованию "Шахедами" и иностранными компонентами.