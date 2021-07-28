Фигуранта дела об убийстве пограничника поймали на контрабанде

На Закарпатье пограничники задержали фигуранта правонарушения, после которого погиб их коллега Вадим Березенский. На этот раз подозреваемый пытался незаконно переместить сигареты в Румынию.

Об этом в фейсбуке сообщил Сергей Дейнеко, глава Госпогранслужбы. Он подчеркнул, что безнаказанность порождает дерзость.

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Фигурант фактически признался в преступлении

Чиновник вспомнил трагический случай в ноябре 2018 года. Тогда, по его словам, именно дерзость контрабандистов привела к гибели офицера-пограничника. Подозреваемый до сих пор не понес ответственности, ведь слушание по делу еще продолжается.

. В ноябре 2018 года пограничники задержали нарушителя с немалой суммой денег. "Вытаскивать" его прибыл подозреваемый Иван Магей. На своем Audi он совершил смертельный наезд на пограничника Вадима Березовского.

Дейнеко обратил внимание, что на одном из судебных заседаний рассмотрели телефонные разговоры контрабандиста с сообщниками. "На них он фактически признается в содеянном, ведь говорил, что переехал пограничника на автомобиле", – отметил председатель ГПСУ.

Что известно о трагедии в "Деловом"

Главный пограничник Украины пояснил, что дерзкому убийству начальника отдела пограничной службы "Деловое" предшествовало задержание нарушителя в гидрокостюме.

При себе он имел деньги. Видимо, полученные за осуществление контрабандной сделки. Именно его приехал отвоевывать подозреваемый в убийстве Вадима,

– пояснил председатель ГНСУ.

Фигуранта дела снова поймали на контрабанде

28 июля 2021 года этого мужчину снова задержали, когда он пытался перевезти контрабанду в Румынию – сигареты. У него нашли тепловизор и радиостанцию, что свидетельствует о том, что ночью он мог отслеживать пограничников и поддерживать связь с сообщниками.

Поэтому, подчеркнул Дейнеко, очень нужно вернуть уголовную ответственность за контрабанду товаров. ГНСУ поддерживает соответствующие инициативы. Ведь административные наказания не пугают нарушителей.