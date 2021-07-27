Нарушителями оказались "вор в законе" по кличке Леван Гальский и еще один "криминальный авторитет". В частности, 42-летний мужчина оказался гражданином России.

К теме Доллары не помогли: россиянин трижды пытался прорваться в Украину

Что известно о "криминальных авторитетах"

Одного из "воров в законе" в мае 2021 года Совет нацбезопасности и обороны внес в санкционный список. Его сообщником оказался 31-летний "криминальный авторитет", который является гражданином Грузии.

В то же время в отношении украинца пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 гривен.



На границе с Россией задержали "криминальных авторитетов" / Фото Нацполиции

Узнайте больше Хотел проверить, как солдатики бегают, – на Закарпатье мужчина убегал от пограничников

Представителей преступного мира уже задержали. Сейчас с ними работают правоохранители.

Санкции СНБО: коротко