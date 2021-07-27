Нарушителями оказались "вор в законе" по кличке Леван Гальский и еще один "криминальный авторитет". В частности, 42-летний мужчина оказался гражданином России.
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Что известно о "криминальных авторитетах"
Одного из "воров в законе" в мае 2021 года Совет нацбезопасности и обороны внес в санкционный список. Его сообщником оказался 31-летний "криминальный авторитет", который является гражданином Грузии.
В то же время в отношении украинца пограничники составили протокол за незаконное пересечение границы и наложили штраф в размере 8500 гривен.
На границе с Россией задержали "криминальных авторитетов" / Фото Нацполиции
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Представителей преступного мира уже задержали. Сейчас с ними работают правоохранители.
Санкции СНБО: коротко
- СНБО в мае применил персональные санкции к 557 "ворам в законе". Такие же ограничения ввели и против 111 "криминальных авторитетов".
- По словам Владимира Зеленского, большинство из них находится не в Украине.
- Впоследствии Нацполиция "разоблачила" несколько десятков криминальных авторитетов с санкционного списка СНБО. Из них 10 принудительно вернули в их страны, а почти 30 отменили разрешения на жительство.