Хотел проверить пограничников на профпригодность
Наряд остановил мужчину в 300 метрах от границы. Сначала местный житель дал пограничникам свой паспорт, а затем бросился бежать.
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Пограничники задержали мужчину. Тот рассказал, что в пограничной полосе просто гулял, а свой поступок объяснил довольно забавно.
Хотел проверить как солдатики: могут ли что-то или нет,
– сказал Бегун.
Пограничник: Проверили?
Мужчина: Проверил.
Пограничник: Догнали вас?
Мужчина: Догнали.
Однако бегун откровенно удивился из-за того, что на него составили административный протокол. Очевидно, он не думал, что за злостное неповиновение законному требованию пограничного наряда предусмотрена ответственность.
Далее дело будет рассматривать суд.
Смотрите видео забавного объяснения бегуна: