Хотел проверить пограничников на профпригодность

Наряд остановил мужчину в 300 метрах от границы. Сначала местный житель дал пограничникам свой паспорт, а затем бросился бежать.

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Пограничники задержали мужчину. Тот рассказал, что в пограничной полосе просто гулял, а свой поступок объяснил довольно забавно.

Хотел проверить как солдатики: могут ли что-то или нет,

– сказал Бегун.

Пограничник: Проверили?

Мужчина: Проверил.

Пограничник: Догнали вас?

Мужчина: Догнали.

Однако бегун откровенно удивился из-за того, что на него составили административный протокол. Очевидно, он не думал, что за злостное неповиновение законному требованию пограничного наряда предусмотрена ответственность.

Далее дело будет рассматривать суд.

Смотрите видео забавного объяснения бегуна: