Хотів перевірити прикордонників на профпридатність

Наряд зупинив чоловіка за 300 метрів від кордону. Спершу місцевий мешканець дав прикордонникам свій паспорт, а згодом кинувся тікати.

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Прикордонники затримали чоловіка. Той розповів, що у прикордонній смузі просто гуляв, а свій вчинок пояснив досить кумедно.

Хотів перевірити як солдатики: чи можуть щось, чи ні,

– сказав бігун.

Прикордонник: Перевірили?

Чоловік: Перевірив.

Прикордонник: Догнали вас?

Чоловік: Догнали.

Однак бігун відверто здивувався через те, що на нього склали адміністративний протокол. Очевидно, він не думав, що за злісну непокору законній вимозі прикордонного наряду передбачена відповідальність.

Далі справу розглядатиме суд.

Дивіться відео кумедного пояснення бігуна: