Порушниками виявилися "злодій у законі" на прізвисько Леван Гальський та ще один "кримінальний авторитет". Зокрема, 42-річний чоловік виявився громадянином Росії.
До теми Долари не допомогли: росіянин тричі намагався прорватися в Україну
Що відомо про "кримінальних авторитетів"
Одного зі "злодіїв у законі" у травні 2021 року Рада нацбезпеки й оборони внесла до санкційного списку. Його спільником виявився 31-річний "кримінальний авторитет", який є громадянином Грузії.
Водночас щодо українця прикордонники склали протокол за незаконний перетин кордону та наклали штраф у розмірі 8 500 гривень.
На кордоні з Росією затримали "кримінальних авторитетів" / Фото Нацполіції
Дізнайтеся більше Хотів перевірити, як солдатики бігають, – на Закарпатті чоловік втікав від прикордонників
Представників злочинного світу вже затримали. Наразі з ними працюють правоохоронці.
Санкції РНБО: коротко
- РНБО у травні застосувала персональні санкції до 557 "злодіїв у законі". Такі ж обмеження ввели і проти 111 "кримінальних авторитетів".
- За словами Володимира Зеленського, більшість з них перебуває не в Україні.
- Згодом Нацполіція "викрила" кілька десятків кримінальних авторитетів із санкційного списку РНБО. З них 10 примусово повернули в їхні країни, а майже 30 скасували дозволи на проживання.