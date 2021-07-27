П орушниками виявилися "злодій у законі" на прізвисько Леван Гальський та ще один "кримінальний авторитет". Зокрема, 42-річний чоловік виявився громадянином Росії.

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Що відомо про "кримінальних авторитетів"

Одного зі "злодіїв у законі" у травні 2021 року Рада нацбезпеки й оборони внесла до санкційного списку. Його спільником виявився 31-річний "кримінальний авторитет", який є громадянином Грузії.

Водночас щодо українця прикордонники склали протокол за незаконний перетин кордону та наклали штраф у розмірі 8 500 гривень.



На кордоні з Росією затримали "кримінальних авторитетів" / Фото Нацполіції

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Представників злочинного світу вже затримали. Наразі з ними працюють правоохоронці.

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