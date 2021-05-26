Усі "кримінальні авторитети" – зі санкційного списку РНБО, який затвердив президент Володимир Зеленський 21 травня.

Зауважте Зеленський: РНБО ввела санкції проти понад 650 "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів"

Нацполіція викрила десятки "кримінальних авторитетів"

У поліції стверджують, що вже 27 особам зі списку РНБО анулювали дозвільні документи на проживання в Україні. Крім того, 10 – примусово повернули в країни їх походження та заборонили в'їзд в Україну.

Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України,

– заявили в поліції.



Поліція викрила нових "кримінальних авторитетів" зі списку РНБО / Фото Нацполіції

Ба більше, у переліку 17 "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні, – кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн.

Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких перебуває у місцях позбавлення волі,

– заявили у поліції.

Там додають, що кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів:

встановлення та поширення злочинного впливу,

створення злочинних організацій,

розбої,

викрадення людей,

вимагання коштів.

Коротко про санкції РНБО