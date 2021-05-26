Усі "кримінальні авторитети" – зі санкційного списку РНБО, який затвердив президент Володимир Зеленський 21 травня.
Зауважте Зеленський: РНБО ввела санкції проти понад 650 "злодіїв у законі" та "кримінальних авторитетів"
Нацполіція викрила десятки "кримінальних авторитетів"
У поліції стверджують, що вже 27 особам зі списку РНБО анулювали дозвільні документи на проживання в Україні. Крім того, 10 – примусово повернули в країни їх походження та заборонили в'їзд в Україну.
Серед них – уродженці Грузії та Вірменії, які підтримували зв'язки з представниками криміналітету не лише в країнах свого походження, а й у різних регіонах України,
– заявили в поліції.
Поліція викрила нових "кримінальних авторитетів" зі списку РНБО / Фото Нацполіції
Ба більше, у переліку 17 "авторитетів", яким скасували посвідки та інші дозвільні документи на проживання в Україні, – кілька так званих "смотрящих" та уродженці різних країн.
Усі вони підозрювані у кримінальних провадженнях, більшість із яких перебуває у місцях позбавлення волі,
– заявили у поліції.
Там додають, що кожен із них нестиме відповідальність відповідно до закону. Їм інкримінують вчинення низки тяжких злочинів:
- встановлення та поширення злочинного впливу,
- створення злочинних організацій,
- розбої,
- викрадення людей,
- вимагання коштів.
Коротко про санкції РНБО
- 20 травня поліція затримала 2 найвпливовіших "злодіїв в законі" в Україні – "Умку" та "Лашу Сван". Вони контролювали криміналітет у Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Запорізькій областях, а також в частині Західного регіону.
- 21 травня Печерський районний суд Києва відправив їх в СІЗО. Тепер "Умка" і "Лаша Сван" перебуватимуть у слідчому ізоляторі щонайменше 60 діб без права внесення застави.
- 23 травня "Злодія у законі" на прізвисько Зюзя затримали та видворили з України.