Все "криминальные авторитеты" из санкционного списка СНБО, который утвердил президент Владимир Зеленский 21 мая.

Заметьте Зеленский: СНБО ввела санкции против более 650 "воров в законе" и криминальных авторитетов"

Нацполиция разоблачила десятки "криминальных авторитетов"

В полиции утверждают, что уже 27 лицам из списка СНБО аннулировали разрешительные документы на проживание в Украине. Кроме того, 10 – принудительно вернули в страны их происхождение и запретили въезд в Украину.

Среди них – уроженцы Грузии и Армении, которые поддерживали связи с представителями криминалитета не только в странах своего происхождения, но и в разных регионах Украины,

– заявили в полиции.



Полиция разоблачила новых "криминальных авторитетов" из списка СНБО / Фото Нацполиции

Более того, в перечне 17 "авторитетов", которым отменили виды и другие разрешительные документы на проживание в Украине, – несколько так называемых "смотрящих" и уроженцы разных стран.

Все они подозреваемые в уголовных процессах, большинство из которых находится в местах лишения свободы,

– заявили в полиции.

Там добавляют, что каждый из них будет нести ответственность в соответствии с законом. Им инкриминируют совершение ряда тяжких преступлений:

установление и распространение преступного влияния,

создание преступных организаций,

разбои,

похищение людей,

вымогательство средств.

Обратите внимание! 14 мая 2021 года СНБО ввел санкции против более 650 "воров в законе" и "криминальных авторитетов". 21 мая Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против "криминальных авторитетов".

Коротко о санкциях СНБО