Теперь "Умка" и "Лаша Сван" будут находиться в следственном изоляторе не менее 60 суток без права внесения залога.

Важно "Вора в законе" по кличке Зюзя выдворили из Украины: видео

В полиции пояснили, что воров обвиняют по статье 255-1 Уголовного кодекса Украины о создании преступной организации. Если их вину докажут, то "ворам в законе" грозит до 15 лет тюрьмы.

Лидеры криминалитета были задержаны 20 мая. Выяснилось, что они контролировали преступный мир в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях и частично на западе Украины. Полицейские изъяли "общак" злоумышленников – более 3,2 миллиона долларов,

– отметили в полиции.



В Украине арестовали влиятельных "воров в законе" / Фото Нацполиции

Заметим, что как раз накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против криминальных авторитетов.

Что известно о санкциях против "воров в законе"