Теперь "Умка" и "Лаша Сван" будут находиться в следственном изоляторе не менее 60 суток без права внесения залога.
Важно "Вора в законе" по кличке Зюзя выдворили из Украины: видео
В полиции пояснили, что воров обвиняют по статье 255-1 Уголовного кодекса Украины о создании преступной организации. Если их вину докажут, то "ворам в законе" грозит до 15 лет тюрьмы.
Лидеры криминалитета были задержаны 20 мая. Выяснилось, что они контролировали преступный мир в Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Запорожской областях и частично на западе Украины. Полицейские изъяли "общак" злоумышленников – более 3,2 миллиона долларов,
– отметили в полиции.
В Украине арестовали влиятельных "воров в законе" / Фото Нацполиции
Заметим, что как раз накануне президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против криминальных авторитетов.
Что известно о санкциях против "воров в законе"
- В списке оказались 650 юридических и физических лиц. По словам Зеленского, большинство из них находятся не в Украине.
- Власти решили заблокировать активы таких лиц. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, вид на жительство и тому подобное. Кстати, такие ограничения ввели бессрочно.