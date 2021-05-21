Контроль за выполнением решения СНБО Зеленский возложил на секретаря ведомства Алексея Данилова. Указ вступил в силу 21 мая.

Актуально Зеленский ввел санкции против главарей боевиков, Аксенова и роскомпаний

Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)",

– говорится в указе президента.

Что известно о санкциях против "воров в законе"

В списке оказались 650 юридических и физических лиц. По словам Зеленского, большинство из них находятся не в Украине. Он отметил, что количество тех, кто на воле на территории нашего государства, уменьшилось вдвое: с 34 до 17 человек.

Власть решила заблокировать активы таких лиц. Кроме того, им запретили въезд на территорию Украины, отменили визы, виды на жительство и тому подобное. Кстати, такие ограничения ввели бессрочно.

Кто оказался под санкциями

Оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов;

"Воры в законе" Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодар и Сергей Олейник;

главарь боевиков так называемой "ДНР" Денис Пушилин;

главарь боевиков вымышленной "ЛНР" Леонид Пасечник;

138 российских компаний и СМИ. Заметим, для них ограничения ввели на 3 года.

Кто попал в санкционный список: читайте документ

Обратите внимание! 20 мая правоохранители задержали 2 самых влиятельных "воров в законе" в Украине – "Умку" и "Лаши Сван". Известно, что они контролировали криминалитет в Днепропетровской, Одесской, Николаевской и Запорожской областях, а также в части Западного региона. Это задержание стало началом борьбы власти с "криминальным миром".