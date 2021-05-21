Кроме того, санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационным режимом Крыма.

Важно Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против криминальных авторитетов

Так, под санкциями оказались:

главарь "ДНР" Денис Пушилин,

главарь "ЛНР" Леонид Пасечник,

"Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.

Заметим, что санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции ввели бессрочно.

Также Владимир Зеленский подписал санкции против российских телеканалов и компаний. Как известно, в списке оказались аж 138 российских телеканалов и компании.

"Телекомпания НТВ" и ее дочерние компании,

"Первый канал",

"Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания",

"Звезда",

"ТНТ-Телесеть",

"Москва Медиа".