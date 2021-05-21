Кроме того, санкции наложили на десятки веб-ресурсов, связанных с псевдореспубликами "ДНР" и "ЛНР", а также оккупационным режимом Крыма.
Важно Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против криминальных авторитетов
Так, под санкциями оказались:
- главарь "ДНР" Денис Пушилин,
- главарь "ЛНР" Леонид Пасечник,
- "Глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов.
Заметим, что санкции включают блокирование активов, прекращение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины и другие предусмотренные законом ограничения. Санкции ввели бессрочно.
Также Владимир Зеленский подписал санкции против российских телеканалов и компаний. Как известно, в списке оказались аж 138 российских телеканалов и компании.
- "Телекомпания НТВ" и ее дочерние компании,
- "Первый канал",
- "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания",
- "Звезда",
- "ТНТ-Телесеть",
- "Москва Медиа".