Зеленский запретил российские сайты, соцсети и медиа: список
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил пользоваться российскими социальными сетями и другими ресурсами. Запрет чаще всего действует на 3 года, а в отдельных случаях – на год.
Соответствующий указ №184 опубликован на сайте президента.
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Соцсети и сайты, запрещенные в Украине:
- ВКонтакте;
- Одноклассники;
- Яндекс;
- Mail.ru;
- Доктор Веб;
- Касперский;
- 1С;
- Парус.
Также в перечень попали все дочерние компании перечисленных, которые действуют в Украине. Нашлось в списке санкций место в целом более чем 200 компаниям.
Всего в санкционный список попали более 400 юридических и физических лиц. В частности, среди них есть 28 российских медиа, против которых ввели санкции, и еще 3, в отношении которых их продлили на 3 года.
Против каких каналов Зеленский продлил санкции:
- Первый канал (Москва);
- Первый канал. Всемирная сеть (Москва);
- НТВ-Плюс (Москва).
Против которых медиа ввели санкции:
- СТС Медиа (Москва);
- Медиапрофиль Крым (Симферополь)
- Русское радио – Крым (Симферополь)
- Гранд Медиа (Симферополь)
- Ника Медиа (Симферополь)
- Технология вещания (Симферополь)
- ТРК "Крым" (Симферополь)
- Максимум-Крым (Симферополь)
- Общественная крымскотатарская телерадиокомпания (Симферополь)
- ТРК "Медиапрофиль" (Симферополь)
- Медиагруппа "ФМ" (Симферополь)
- Севастопольская телерадиокомпания (Симферополь)
- Русское радио Иваново (Иваново)
- Радио Рокс-Регион (Краснодар);
- ТРК "Сан-фуэте" (Феодосия)
- Прорадио (Кострома)
- Медиа ТВ Севастополь (Севастополь)
- Стайл медиахолдинг (Москва);
- Региональный радиоканал (Москва);
- Национальный спортивный телеканал (Москва);
- ТРК "Мир" (Москва);
- Сеть телевизионных станций (Москва);
- Спас ТВ (Москва);
- Новый канал (Москва);
- Профмедиа ТВ (Москва);
- Телеканал ТВ3 (Москва);
- Телекомпания пятницу (Москва);
- Муз ТВ Операционная компания (Москва).
Накануне решение о запрете российских соцсетей и медиа приняли в СНБО.
Заметим, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что в течение предыдущего периода действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось втрое. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.
Почему запрет на российские соцсети важен?Заместитель министра информационной политики в 2015–2016 годах Татьяна Попова в комментарии 24 каналу объясняла, что запрет важен по двум причинам:
– через такие сайты ведется российская пропаганда;
– через российские соцсети сливаются персональные данные украинских пользователей.
Что известно о предыдущем запрете российских сайтов в Украине
- 15 мая 2017 года пятый Президент Украины Петр Порошенко заблокировал российские ресурсы на территории Украины.
- Под санкционный список попали: "ВКонтакте", "Одноклассники", все сервисы "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса".
- Всего в санкционном списке тогда оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц.
- Такое решение положительно оценили в НАТО. Мол, указ был связан с вопросом безопасности, а не свободы слова.