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Зеленский запретил российские сайты, соцсети и медиа: список

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Запрет российских сайтов и соцсетей в Украине 2020 – список
Зеленский запретил пользоваться соцсетями РФ / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил пользоваться российскими социальными сетями и другими ресурсами. Запрет чаще всего действует на 3 года, а в отдельных случаях – на год.

Соответствующий указ №184 опубликован на сайте президента.

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Соцсети и сайты, запрещенные в Украине:

  • ВКонтакте;
  • Одноклассники;
  • Яндекс;
  • Mail.ru;
  • Доктор Веб;
  • Касперский;
  • 1С;
  • Парус.

Также в перечень попали все дочерние компании перечисленных, которые действуют в Украине. Нашлось в списке санкций место в целом более чем 200 компаниям.

Всего в санкционный список попали более 400 юридических и физических лиц. В частности, среди них есть 28 российских медиа, против которых ввели санкции, и еще 3, в отношении которых их продлили на 3 года.

Против каких каналов Зеленский продлил санкции:

  • Первый канал (Москва);
  • Первый канал. Всемирная сеть (Москва);
  • НТВ-Плюс (Москва).

Против которых медиа ввели санкции:

  • СТС Медиа (Москва);
  • Медиапрофиль Крым (Симферополь)
  • Русское радио – Крым (Симферополь)
  • Гранд Медиа (Симферополь)
  • Ника Медиа (Симферополь)
  • Технология вещания (Симферополь)
  • ТРК "Крым" (Симферополь)
  • Максимум-Крым (Симферополь)
  • Общественная крымскотатарская телерадиокомпания (Симферополь)
  • ТРК "Медиапрофиль" (Симферополь)
  • Медиагруппа "ФМ" (Симферополь)
  • Севастопольская телерадиокомпания (Симферополь)
  • Русское радио Иваново (Иваново)
  • Радио Рокс-Регион (Краснодар);
  • ТРК "Сан-фуэте" (Феодосия)
  • Прорадио (Кострома)
  • Медиа ТВ Севастополь (Севастополь)
  • Стайл медиахолдинг (Москва);
  • Региональный радиоканал (Москва);
  • Национальный спортивный телеканал (Москва);
  • ТРК "Мир" (Москва);
  • Сеть телевизионных станций (Москва);
  • Спас ТВ (Москва);
  • Новый канал (Москва);
  • Профмедиа ТВ (Москва);
  • Телеканал ТВ3 (Москва);
  • Телекомпания пятницу (Москва);
  • Муз ТВ Операционная компания (Москва).

Накануне решение о запрете российских соцсетей и медиа приняли в СНБО.

Заметим, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что в течение предыдущего периода действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось втрое. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб. 

Почему запрет на российские соцсети важен?Заместитель министра информационной политики в 2015–2016 годах Татьяна Попова в комментарии 24 каналу объясняла, что запрет важен по двум причинам:
– через такие сайты ведется российская пропаганда;
– через российские соцсети сливаются персональные данные украинских пользователей.

Что известно о предыдущем запрете российских сайтов в Украине

  • 15 мая 2017 года пятый Президент Украины Петр Порошенко заблокировал российские ресурсы на территории Украины.
  • Под санкционный список попали: "ВКонтакте", "Одноклассники", все сервисы "Яндекса" – "Яндекс.Деньги", "Яндекс.Новости", "Яндекс.Почта", Метро, Касса, Календарь, Кинопоиск, Авиа, Веб-мастер, Видео, Погода, кроме главной страницы "Яндекса".
  • Всего в санкционном списке тогда оказалось 468 юридических и 1228 физических лиц.
  • Такое решение положительно оценили в НАТО. Мол, указ был связан с вопросом безопасности, а не свободы слова.
Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Владимир Зеленский Украина – Россия СНБО Интернет Соцсети Кибербезопасность Запрет ВКонтакте
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