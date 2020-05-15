Зеленский запретил российские сайты, соцсети и медиа: список

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым запретил пользоваться российскими социальными сетями и другими ресурсами. Запрет чаще всего действует на 3 года, а в отдельных случаях – на год.

Соответствующий указ №184 опубликован на сайте президента.

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Соцсети и сайты, запрещенные в Украине:

ВКонтакте;

Одноклассники;

Яндекс;

Mail.ru;

Доктор Веб;

Касперский;

1С;

Парус.

Также в перечень попали все дочерние компании перечисленных, которые действуют в Украине. Нашлось в списке санкций место в целом более чем 200 компаниям.

Всего в санкционный список попали более 400 юридических и физических лиц. В частности, среди них есть 28 российских медиа, против которых ввели санкции, и еще 3, в отношении которых их продлили на 3 года.

Против каких каналов Зеленский продлил санкции:

Первый канал (Москва);

Первый канал. Всемирная сеть (Москва);

НТВ-Плюс (Москва).

Против которых медиа ввели санкции:

СТС Медиа (Москва);

Медиапрофиль Крым (Симферополь)

Русское радио – Крым (Симферополь)

Гранд Медиа (Симферополь)

Ника Медиа (Симферополь)

Технология вещания (Симферополь)

ТРК "Крым" (Симферополь)

Максимум-Крым (Симферополь)

Общественная крымскотатарская телерадиокомпания (Симферополь)

ТРК "Медиапрофиль" (Симферополь)

Медиагруппа "ФМ" (Симферополь)

Севастопольская телерадиокомпания (Симферополь)

Русское радио Иваново (Иваново)

Радио Рокс-Регион (Краснодар);

ТРК "Сан-фуэте" (Феодосия)

Прорадио (Кострома)

Медиа ТВ Севастополь (Севастополь)

Стайл медиахолдинг (Москва);

Региональный радиоканал (Москва);

Национальный спортивный телеканал (Москва);

ТРК "Мир" (Москва);

Сеть телевизионных станций (Москва);

Спас ТВ (Москва);

Новый канал (Москва);

Профмедиа ТВ (Москва);

Телеканал ТВ3 (Москва);

Телекомпания пятницу (Москва);

Муз ТВ Операционная компания (Москва).

Накануне решение о запрете российских соцсетей и медиа приняли в СНБО.

Заметим, что киберспециалисты СБУ проанализировали, что в течение предыдущего периода действия санкций количество украинских пользователей в соцсетях "Одноклассники" и "ВКонтакте" уменьшилось втрое. Это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

Почему запрет на российские соцсети важен?Заместитель министра информационной политики в 2015–2016 годах Татьяна Попова в комментарии 24 каналу объясняла, что запрет важен по двум причинам:

– через такие сайты ведется российская пропаганда;

– через российские соцсети сливаются персональные данные украинских пользователей.

Что известно о предыдущем запрете российских сайтов в Украине