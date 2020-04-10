Как украинцы относятся к разблокированию российских соцсетей: потрясающие цифры
В мае 2020 года закончится срок блокировки российских социальных сетей: "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru. Продолжит ли власть их блокировать – пока неизвестно. Как украинцы привыкли без российских онлайн-ресурсов – читайте дальше.
Почти каждый пятый украинец продолжал пользоваться российскими онлайн-ресурсами после их официальной блокировки в Украине. А это почти 17% наших граждан.
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Лишь иногда заходили на заблокированные сайты 41% украинцев. Заблокированные подобные ресурсы использовали больше, чем половина опрошенных – 51%.
Более половины опрошенных пользовались российскими соцсетями до блокировки / Фото 24 канал
Если же запрет отменят, на российские сайты готовы вернуться 38%. Заверили, что не начнут пользоваться подобными ресурсами 42% людей.
Свыше 40% больше не будут пользоваться такими ресурсами / Фото 24 канал
В целом 46% украинцев поддерживают продолжение блокирования российских соцсетей. Интересно, что респонденты с материальным положением выше среднего, их всего 54%, и доходом на человека свыше 10 тысяч гривен чаще считают необходимым продолжить блокировки российских веб-ресурсов.
Уровень заработка влияет на желание пользоваться российскими соцсетями / Фото 24 канал
Данные: Kantar online TRACK
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