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      Как украинцы относятся к разблокированию российских соцсетей: потрясающие цифры

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      В мае 2020 года закончится срок блокировки российских социальных сетей: "ВКонтакте", "Одноклассники", mail.ru. Продолжит ли власть их блокировать – пока неизвестно. Как украинцы привыкли без российских онлайн-ресурсов – читайте дальше.

      Почти каждый пятый украинец продолжал пользоваться российскими онлайн-ресурсами после их официальной блокировки в Украине. А это почти 17% наших граждан.

      Важно Как карантин повлиял на медийщиков: интересные данные

      Лишь иногда заходили на заблокированные сайты 41% украинцев. Заблокированные подобные ресурсы использовали больше, чем половина опрошенных – 51%.


      Более половины опрошенных пользовались российскими соцсетями до блокировки / Фото 24 канал

      Если же запрет отменят, на российские сайты готовы вернуться 38%. Заверили, что не начнут пользоваться подобными ресурсами 42% людей.


      Свыше 40% больше не будут пользоваться такими ресурсами / Фото 24 канал

      В целом 46% украинцев поддерживают продолжение блокирования российских соцсетей. Интересно, что респонденты с материальным положением выше среднего, их всего 54%, и доходом на человека свыше 10 тысяч гривен чаще считают необходимым продолжить блокировки российских веб-ресурсов.


      Уровень заработка влияет на желание пользоваться российскими соцсетями / Фото 24 канал

      Данные: Kantar online TRACK

      Полный выпуск программы "Вести.UA" – смотрите здесь.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Соцсети Запрет ВКонтакте ВКонтакте
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