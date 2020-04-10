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      Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж: приголомшливі цифри

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      У травні 2020 року закінчиться термін блокування російських соціальних мереж: "ВКонтакте", "Однокласники", mail.ru. Чи продовжить влада їх блокувати – наразі невідомо. Як українці призвичаїлись без російських онлайн-ресурсів – читайте далі.

      Майже кожен п'ятий українець продовжував користуватися російськими онлайн-ресурсами після офіційного їх блокування в Україні. А це майже 17% наших громадян.

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      Лише інколи заходили на заблоковані сайти 41% українців. До блокування подібні ресурси використовували більше, ніж половина опитаних – 51%.


      Понад половина опитаних користувались російськими соцмережами до блокування / Фото 24 канал

      Якщо ж заборону скасують, на російські сайти готові повернутись 38%. Запевнили, що не почнуть користуватися подібними ресурсами 42% людей.


      Понад 40% більше не користуватимуться такими ресурсами / Фото 24 канал

      Загалом 46% українців підтримують продовження блокування російських соцмереж. Цікаво, що респонденти з матеріальним станом вище середнього, їх загалом 54%, та доходом на особу понад 10 тисяч гривень частіше вважають за необхідне продовжити блокування російських веб-ресурсів.


      Рівень заробітку впливає на бажання користуватись російськими соцмережами / Фото 24 канал

      Дані: Kantar online TRACK

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      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Соцмережі Заборона ВКонтакте ВКонтакте
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