Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж: приголомшливі цифри
У травні 2020 року закінчиться термін блокування російських соціальних мереж: "ВКонтакте", "Однокласники", mail.ru. Чи продовжить влада їх блокувати – наразі невідомо. Як українці призвичаїлись без російських онлайн-ресурсів – читайте далі.
Майже кожен п'ятий українець продовжував користуватися російськими онлайн-ресурсами після офіційного їх блокування в Україні. А це майже 17% наших громадян.
Важливо Як карантин вплинув на медійників: цікаві дані
Лише інколи заходили на заблоковані сайти 41% українців. До блокування подібні ресурси використовували більше, ніж половина опитаних – 51%.
Понад половина опитаних користувались російськими соцмережами до блокування / Фото 24 канал
Якщо ж заборону скасують, на російські сайти готові повернутись 38%. Запевнили, що не почнуть користуватися подібними ресурсами 42% людей.
Понад 40% більше не користуватимуться такими ресурсами / Фото 24 канал
Загалом 46% українців підтримують продовження блокування російських соцмереж. Цікаво, що респонденти з матеріальним станом вище середнього, їх загалом 54%, та доходом на особу понад 10 тисяч гривень частіше вважають за необхідне продовжити блокування російських веб-ресурсів.
Рівень заробітку впливає на бажання користуватись російськими соцмережами / Фото 24 канал
Дані: Kantar online TRACK
Повний випуск програми "Вєсті.UA" – дивіться тут.
Читайте також
Вибір редакції
-
Засідання Ради відбудеться у понеділок: які питання розглядатимутьсьогодні , 11:54
-
Прогноз погоди на 10 квітня: в Україні почнуться дощісьогодні , 09:17
-
Україна відповіла на поширення коронавірусу рано і рішуче, – посол ЄСсьогодні , 12:58
-
Вибори в США: про двійку лідерів та чого чекати світовій політиці?сьогодні , 10:33
-
Ляшко розповів, скільки людей з коронавірусом в Україні перебувають у критичному станісьогодні , 10:01
-
В Івано-Франківську можуть закрити магазини на вихіднісьогодні , 12:22