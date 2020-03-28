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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Як карантин вплинув на медійників: цікаві дані

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      Засоби масової інформації – ключове джерело для українців, аби дізнатись останні новини щодо ситуації із пандемією коронавірусу. Карантин торкнувся і їхньої діяльності. З якими незручностями зіткнулись медійники – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Дві третини журналістів відповіли, що ЗМІ в яких вони працюють, перейшли на дистанційну роботу.

      Цікаво Коли в українців закінчаться гроші за умов жорсткого карантину: опитування

      Доводиться виїжджати на робоче місце чи журналістське завдання 18,5% медійникам.


      Кожен 5-й вимушений виїжджати на робоче місце / Фото 24 канал

      Лише 7% відповіли, що їхнє медіа не перейшло на віддалену роботу. Внаслідок карантину, 22% медійників зізнались, що відчули проблеми із оплатою заробітної плати.


      Понад 20% мають проблеми із виплатами зарплати / Фото 24 канал

      Зауважили зростання зацікавленості аудиторії до їхніх ЗМІ 20% журналістів. А 14% відчули скорочення власної діяльності.


      Медійники відчули більший інтерес аудиторії і водночас скорочення на роботі / Фото 24 канал

      Майже кожен 10-й зізнався, що зіткнувся з відмовою від вже існуючих замовлень.

      Кожному 10-му відмовляли у роботі / Фото 24 канал

      Дані: Інститут масової інформації.

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.

      Коронавірус в Україні: вже заразилися понад 300 людей
      сьогодні
      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Журналісти Медіа
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