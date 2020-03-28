Як карантин вплинув на медійників: цікаві дані

Засоби масової інформації – ключове джерело для українців, аби дізнатись останні новини щодо ситуації із пандемією коронавірусу. Карантин торкнувся і їхньої діяльності. З якими незручностями зіткнулись медійники – читайте у матеріалі 24 каналу.

Дві третини журналістів відповіли, що ЗМІ в яких вони працюють, перейшли на дистанційну роботу.

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Доводиться виїжджати на робоче місце чи журналістське завдання 18,5% медійникам.



Кожен 5-й вимушений виїжджати на робоче місце / Фото 24 канал

Лише 7% відповіли, що їхнє медіа не перейшло на віддалену роботу. Внаслідок карантину, 22% медійників зізнались, що відчули проблеми із оплатою заробітної плати.



Понад 20% мають проблеми із виплатами зарплати / Фото 24 канал

Зауважили зростання зацікавленості аудиторії до їхніх ЗМІ 20% журналістів. А 14% відчули скорочення власної діяльності.