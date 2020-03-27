Вєсті.UA: MARUV в зоні ризику. Засідання Ради на стадіоні

У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 березня – співачка MARUV, яка досить часто гастролює з концертами в Росії, висловила своє обурення українському консульству, бо застрягла і не може повернутися в Україну. Спортивні змагання призупинили, стадіони пустують. Схоже, це ненадовго. У зв'язку із коронавірусом депутати розглядають можливість провести засідання, наприклад, на стадіоні.

Також у випуску: Карантин торкнувся ЗМІ. Неонацисти Азарова. Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 27 березня 2020: