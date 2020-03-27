Вєсті.UA: MARUV в зоні ризику. Засідання Ради на стадіоні
У випуску програми "Вєсті.UA" за 27 березня – співачка MARUV, яка досить часто гастролює з концертами в Росії, висловила своє обурення українському консульству, бо застрягла і не може повернутися в Україну. Спортивні змагання призупинили, стадіони пустують. Схоже, це ненадовго. У зв'язку із коронавірусом депутати розглядають можливість провести засідання, наприклад, на стадіоні.
Також у випуску:
Карантин торкнувся ЗМІ.
Неонацисти Азарова.
Дивіться випуск програми "Вєсті.UA" за 27 березня 2020:
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