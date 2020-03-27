Вести.UA: MARUV в зоне риска. Заседание Рады на стадионе
В выпуске программы "Вести.UA" за 27 марта – певица MARUV, которая часто гастролирует с концертами в России, выразила свое возмущение украинскому консульству, так как застряла и не может вернуться в Украину. Спортивные соревнования приостановили, стадионы пустуют. Похоже, это ненадолго. В связи с коронавирусом депутаты рассматривают возможность провести заседание, например, на стадионе.
Также в выпуске:
Карантин коснулся СМИ.
Неонацисты Азарова.
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