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      Вести.UA: MARUV в зоне риска. Заседание Рады на стадионе

      Вести.UA - Читати новину українською

      В выпуске программы "Вести.UA" за 27 марта – певица MARUV, которая часто гастролирует с концертами в России, выразила свое возмущение украинскому консульству, так как застряла и не может вернуться в Украину. Спортивные соревнования приостановили, стадионы пустуют. Похоже, это ненадолго. В связи с коронавирусом депутаты рассматривают возможность провести заседание, например, на стадионе.

      Также в выпуске:

      Карантин коснулся СМИ.

      Неонацисты Азарова.

      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Верховная Рада Вести.UA
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