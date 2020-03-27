Вести.UA: MARUV в зоне риска. Заседание Рады на стадионе

В выпуске программы "Вести.UA" за 27 марта – певица MARUV, которая часто гастролирует с концертами в России, выразила свое возмущение украинскому консульству, так как застряла и не может вернуться в Украину. Спортивные соревнования приостановили, стадионы пустуют. Похоже, это ненадолго. В связи с коронавирусом депутаты рассматривают возможность провести заседание, например, на стадионе.

Также в выпуске: Карантин коснулся СМИ. Неонацисты Азарова.