Как карантин повлиял на медийщиков : интересные данные
Средства массовой информации – ключевой источник для украинцев, чтобы узнать последние новости о ситуации с пандемией коронавируса. Карантин коснулся и их деятельности. С какими неудобствами столкнулись журналисты – читайте в материале 24 канала.
Дві третини журналістів відповіли, що ЗМІ в яких вони працюють, перейшли на дистанційну роботу.
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Доводиться виїжджати на робоче місце чи журналістське завдання 18,5% медійникам.
Кожен 5-й вимушений виїжджати на робоче місце / Фото 24 канал
Лише 7% відповіли, що їхнє медіа не перейшло на віддалену роботу. Внаслідок карантину, 22% медійників зізнались, що відчули проблеми із оплатою заробітної плати.
Понад 20% мають проблеми із виплатами зарплати / Фото 24 канал
Медійники відчули більший інтерес аудиторії і водночас скорочення на роботі / Фото 24 канал
Майже кожен 10-й зізнався, що зіткнувся з відмовою від вже існуючих замовлень.
Дані: Інститут масової інформації.
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