14:28
28 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Как карантин повлиял на медийщиков : интересные данные

      - Читати новину українською

      Средства массовой информации – ключевой источник для украинцев, чтобы узнать последние новости о ситуации с пандемией коронавируса. Карантин коснулся и их деятельности. С какими неудобствами столкнулись журналисты – читайте в материале 24 канала.

      Дві третини журналістів відповіли, що ЗМІ в яких вони працюють, перейшли на дистанційну роботу.

      Цікаво Коли в українців закінчаться гроші за умов жорсткого карантину: опитування

      Доводиться виїжджати на робоче місце чи журналістське завдання 18,5% медійникам.


      Кожен 5-й вимушений виїжджати на робоче місце / Фото 24 канал

      Лише 7% відповіли, що їхнє медіа не перейшло на віддалену роботу. Внаслідок карантину, 22% медійників зізнались, що відчули проблеми із оплатою заробітної плати.


      Понад 20% мають проблеми із виплатами зарплати / Фото 24 канал

      Зауважили зростання зацікавленості аудиторії до їхніх ЗМІ 20% журналістів. А 14% відчули скорочення власної діяльності.


      Медійники відчули більший інтерес аудиторії і водночас скорочення на роботі / Фото 24 канал

      Майже кожен 10-й зізнався, що зіткнувся з відмовою від вже існуючих замовлень.

      Кожному 10-му відмовляли у роботі / Фото 24 канал

      Дані: Інститут масової інформації.

      Повний випуск "Вєсті.UA" – дивіться тут.

      Коронавирус в Украине: уже заразились более 300 человек
      сегодня
      Автор: Игорь Гаврищак
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Журналисты Медиа
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:04 Влияние карантина на экономику и помощь от МВФ, - итоги программы "Голобородько"
      Антон Голобородько
      сегодня , 12:00 Путинская эпидемия в России
      Андрій Ілларіонов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      27 марта , 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
      Анастасія Лукашевська
      сегодня , 10:47 В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областей
      Альона Захарова
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук