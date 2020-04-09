20:16
9 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Вєсті. UA: Оратор з Усика гірший, ніж боксер. Жіноча хитрість Венедіктової

      - Читать новость на русском
      Вєсті. UA / 24 канал

      У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 квітня – вперше в історії Офіс генпрокурора України очолює жінка. Руслана Рябошапку на цій посаді замінила Ірина Венедіктова, яка до цього керувала ДБР. Втім, стать на фаховість та на добропорядність не впливають. Усик не вважає за потрібне дотримуватись заходів безпеки під час карантину. На таку ідею боксера наштовхнув Лукашенко.

      Також у випуску:

      Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж – деталі у цифрах.

      Депутати встигають все.

      Дивіться програму "Вєсті.UA" за 9 квітня 2020:

       

      Автор: Ігор Гаврищак
      Теги: Новини України Ірина Венедіктова Вєсті.UA
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Коронабитва: чому Україні не треба брати приклад з Китаю та Росії
      Дмитро Литвин
      сьогодні , 17:01 Трамп проти Байдена: як все було?
      Леонід Швець