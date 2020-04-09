Вєсті. UA: Оратор з Усика гірший, ніж боксер. Жіноча хитрість Венедіктової

У випуску програми "Вєсті.UA" за 9 квітня – вперше в історії Офіс генпрокурора України очолює жінка. Руслана Рябошапку на цій посаді замінила Ірина Венедіктова, яка до цього керувала ДБР. Втім, стать на фаховість та на добропорядність не впливають. Усик не вважає за потрібне дотримуватись заходів безпеки під час карантину. На таку ідею боксера наштовхнув Лукашенко.

Також у випуску: Як українці ставляться до розблокування російських соцмереж – деталі у цифрах. Депутати встигають все. Дивіться програму "Вєсті.UA" за 9 квітня 2020: